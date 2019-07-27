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Протесты в Москве: число задержанных превысило 600 и продолжает расти (видео)

18:56 27 июля 2019 179
Протесты в Москве: число задержанных превысило 600 и продолжает расти
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве после митинга за свободные выборы полиция задержала свыше 600 человек. Об этом сообщают независимые медиаресурсы. Некоторые из протестующих получили травмы — так первый из задержанных у здания мэрии сообщил в сети, что ему при задержании повредили ногу. В подтверждение Константин Коновалов, который был госпитализирован из ОВД «Аэропорт», опубликовал фото с гипсом.

Серьезно пострадала депутат Мосгордумы Александра Парушина — ей разбили голову в кровь, и она потеряла сознание.

 

Об избиении заявил и ее коллега Константин Янкаускас, которого доставили в отдел полиции Южное Бутово.

  

Скрыться от преследования полиции активисты пытались на территории храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, однако у церкви поставили двух сотрудников Росгвардии.

 

Пытаясь не допустить освещения массовых задержаний, полицейские пытались заблокировать работу телеканала «Дождь». Его главного редактора Александру Перепелову вызвали в Следственный комитет.

Ворвались полицейские и в студию канала «Навальный Live», который вел трансляцию с акции протеста в центре Москвы — дверь в студию попросту выпилили.

На данный момент полиция освободила задержанных ранее лидеров протестующих Илью Яшина и Любовь Соболь. Яшин призвал всех собраться на Трубной площади.

Акции протеста независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с требованием их регистрации на выборах проводят с 14 июля. По данным полиции, 27 июля в акции в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров.

Напомним, оппозиционера и блогера Алексея Навального задерживали еще накануне проведения акции протеста — 24 июля. 25 июля его арестовали на 30 суток.

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