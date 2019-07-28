- 16:53 29 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит нефролог Оксана Коршевнюк
- 16:46 Крупная авария на химкомбинате в Запорожье: спасателям удалось предотвратить экологическую катастрофу
- 16:10 Генеральский скандал: Глуховеря впервые публично отреагировал на критику в его адрес
- 15:33 Боевики "ДНР" решили создать ЧВК для разгона акций протеста
- 15:15 "Слуг народа" собрали в Трускавце на тренинг: мест в самых дорогих гостиницах города больше нет
- 15:02 Умираю от желания родить ребенка, — возлюбленная Леонардо Ди Каприо Камила Морроне
- 14:50 В единстве наше будущее: в годовщину крещения Руси-Украины Зеленский призвал глав церквей к примирению
- 14:23 Жена известного украинского режиссера пострадала во время акции протеста в Москве
- 14:18 MOZGI Потапа взорвали Скадовск
- 14:15 Тарас Шевченко из-за ареста не смог преподавать в Киевском университете, который был открыт 185 лет назад
- 13:50 В Москве госпитализировали арестованного Навального
- 13:25 В Запорожской области ищут бандитов с автоматами, отобравших у фермера драгоценности на полмиллиона гривен (обновлено)
В Москве госпитализировали арестованного Навального
В Москве экстренно госпитализировали российского политика и блогера Алексея Навального, который с 25 июля находится в СИЗО. У него диагностировали «острую аллергическую реакцию»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов.
«Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — прокомментировала случившееся помощница Навального Кира Ярмыш.
Она сообщила, что тюремщики вызвали к политику скорую помощь, которая доставила его 64 городскую клиническую больницу. В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции.
В сети сразу же вспомнили и о внезапной смерти публициста Кара-Мурзы.
«28.07.19 политик Алексей Навальный госпитализирован. Российский журналист Владимир Кара-Мурза умер», — написал в Twitter Виктор Лугаев.
Напомним, из-за своего «своевременного» ареста Навальный не присутствовал на акциях протеста российской оппозиции в Москве 27 июля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!