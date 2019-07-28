В Москве госпитализировали арестованного Навального

Мир

В Москве экстренно госпитализировали российского политика и блогера Алексея Навального, который с 25 июля находится в СИЗО. У него диагностировали «острую аллергическую реакцию»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

«Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — прокомментировала случившееся помощница Навального Кира Ярмыш.

Она сообщила, что тюремщики вызвали к политику скорую помощь, которая доставила его 64 городскую клиническую больницу. В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции.

В сети сразу же вспомнили и о внезапной смерти публициста Кара-Мурзы.

«28.07.19 политик Алексей Навальный госпитализирован. Российский журналист Владимир Кара-Мурза умер», — написал в Twitter Виктор Лугаев.

Напомним, из-за своего «своевременного» ареста Навальный не присутствовал на акциях протеста российской оппозиции в Москве 27 июля.



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