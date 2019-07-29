Шоу-бизнес

Три дня курортный город Скадовск на берегу Черного моря жил музыкой и встречал звездных гостей. Многие отдыхающие специально заранее бронировали жилье, чтобы насладиться бесплатными концертами любимых артистов. Но все же главным событием этих дней остается конкурс юных исполнителей.

28 июля состоялся финал XVII Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские Игры». Во время грандиозного гала-концерта объявили имена победителей и обладателя главной премии — Гран-при фестиваля. Безоговорочным лидером 2019 года стала 15-летняя Валерия Фурман из Кривого Рога (на фото в заголовке с основателем фестиваля Николаем Баграевым), покорившая жюри сильным вокалом и харизмой.

«Когда называли мое имя, я испытала шок. Уже то, что стою на этой сцене, для меня было победой. Ведь это первая такая большая сцена в моей жизни. Я с детства занимаюсь музыкой и всегда мечтала стать певицей. Эта победа придала мне еще больше уверенности дальше идти по этому пути», — сказала счастливая Валерия.

Основатель детского благотворительного фестиваля «Черноморские Игры» Николай Баграев отметил, что песенный конкурс — это не только соревнование, но и большой музыкальный праздник.

«Звездные гости, авторитетное жюри, специалисты, которые обеспечивали проведение фестиваля, все они помогли раскрыть конкурсантам составляющие профессии артиста. И этот опыт — самый главный», — сказал Николай Баграев.

Он подчеркнул, что главное в «Черноморских Играх» не победа, а участие, ведь дети получают уникальную возможность выступить на огромной профессиональной сцене перед многотысячной аудиторией Скадовска, а также миллионами телезрителей по всей стране.

Своими выступлениями юных участников вдохновляли звезды шоу-бизнеса. На огромную сцену, установленную на берегу Черного моря, вышли популярные артисты, подготовившие для фестиваля особенные номера: группа «Время и Стекло», Никита Ломакин, Злата Огневич, Настя Каменских, The Hardkiss и Monatik, который своим феерическим огненным шоу завершил праздничный вечер.

Первым звездным гостем стал молодой певец Никита Ломакин.

Никита Ломакин

Злата Огневич отметила, что сцена «Черноморских Игр» — это особенное место, и кто бы ни победил на конкурсе, шансы у каждого равны.

Группа «Время и Стекло» устроила на сцене горячее отвязное «вислово». Позитив и Надя Дорофеева второй год подряд зажигают на «Черноморских Играх». Для певицы каждый выход на эту сцену является особенным.

Группа "Время и Стекло"

«Я безумно счастлива, что когда-то меня выбрали среди сотен конкурсантов, дали шанс, поделились опытом, чтобы я в будущем смогла победить. Уверена, что и сейчас на сцене выступали будущие звезды, и не только Украины», — сказала Надя Дорофеева.

Настя Каменских / NK не единожды покоряла вокальный конкурс, и только с третий попытки она получила желанный Гран-при. Теперь она выступает в Скадовске как почетная гостья. В этот раз представила свои хиты уже как сольная певица, которая мечтает покорить мировой шоу-бизнес.

Настя Каменских

Группа The Hardkiss показала на сцене мощное рок-шоу со спецэффектами и сильным вокалом солистки Юлии Саниной. Для нее выступление в Скадовске стало юбилейным. Ровно 20 лет назад она принимала участие в «Черноморских Играх», но даже не прошла в финал.

Группа The Hardkiss

«Помню, сидела на пляже и плакала, меня успокаивал папа, но тогда я и представить не могла, что снова выйду на эту сцену, но уже в другом статусе. Для меня это выступление очень волнительно, не менее, чем 20 лет назад. Хочу пожелать юным участникам верить в свою мечту. Только Бог знает, каким будет путь каждого из нас», — трогательно призналась зрителям Юлия Санина.

Самым ожидаемым артистом вечера стал Monatik, представивший в Скадовске фрагмент своего грандиозного шоу, показанного ранее на Олимпийском стадионе в Киеве. Дмитрий выступил вместе с балетом и приглашенными артистами, много импровизировал и общался с публикой, заставляя вслушиваться в каждую фразу и ловить ритм вместе с ним. Пожалуй, Monatik собрал самую большую аудиторию в Скадовске. Несмотря на позднее время, фан-зона, а также огромный пляж были заполнены под завязку. Многие родители пришли насладиться выступлением любимого артиста даже с младенцами, которые под зажигательные ритмы спокойно спали в колясках. После каждой песни Monatik благодарил публику за теплый прием и советовал молодым участникам бежать не от проблем, а навстречу своей мечте.

Monatik

Выступление артиста закончилось далеко за полночь. Организаторы фестиваля пообещали, что уже с завтрашнего дня начнут готовить следующий праздник музыки на берегу Черного моря.

Напомним, фестиваль «Черноморские Игры» стартовал 26 июля. Организаторы отметили, что в этом году он стал рекордным по количеству заявок — более 600. После прослушиваний 46 конкурсантов, а это вокалисты и коллективы в возрасте от 6 до 16 лет, получили путевку на песенный конкурс. В полуфиналах из троек лидеров в разных номинациях выбрали победителей, которые соревновались за Гран-при в финале.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что хедлайнером первого дня стала группа «АНТИТІЛА». Ее лидер Тарас Тополя раскрыл тайны закулисья шоу-бизнеса и дал юным артистам советы, как добиться успеха на сцене и сохранить свое лицо.

Во второй день фестиваля определились финалисты конкурса. Завершил концерт Потап с группой MOZGI, буквально взорвав Скадовск своим мощным выступлением.

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