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Дезертировал, чтобы грабить и убивать: подробности жуткой истории во Львове
Галицкий районный суд Львова признал виновным бывшего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовщины, а также его жену в совершении ряда тяжелых преступлений. Ранее в Киевской области задержали иностранных граждан, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района похитили крупную сумму денег, угрожая их владельцу оружием.
— Еще в ноябре 2017 года солдат самовольно оставил госпиталь, где находился на излечении, но в расположение своей воинской части не явился. В декабре того же года, будучи пьяным он убил львовянина, после чего и вместе с женой проник в его дом, украл деньги, ценности, а так же угнали его автомобиль Fiat Doblo. Через несколько дней они обокрали жилье еще одного львовянина — вынесли сейф с деньгами, драгоценностями и документами, — сообщили в военной прокуратуре Западного региона Украины (Львов).
Согласно информации из других источников, солдату 21 год, его жене — 30 лет. Дезертировав из армии, он вместе с женой некоторое время скрывался в одном из сел Радеховского района. Там во время пьяной ссоры ударом камня по голове убил местного жителя. После этого супружеский дуэт обокрал дом жертвы и угнал его автомобиль. А еще через два дня супруги вынесли сейф с ценностями из дома другой своей жертвы.
Во время суда обвиняемые признали свою вину полностью. Бывшего военнослужащего приговорили к 10 годам, а его жену — к 8 годам лишения свободы.
Ранее в Одессе бывшего милиционера, который вместе с приятелем ограбил семью пенсионеров, суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.
А рецидивисту, отсидевшему 47 лет, придется провести за решеткой еще пять лет за кражу двух бутылок коньяка.
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