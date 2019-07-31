Вступился за женщину: украинскому военному грозит большой срок за убийство

Происшествия

Драка со смертельным исходом произошла возле местного магазина в поселке Заречное в Ровенской области. В результате полученных травм пожилой мужчина скончался. А госпитализированному в реанимацию 22-летнему военнослужащему грозит тюрьма за убийство. Ранее во Львове суд признал виновным бывшего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей и его жену в совершении ряда тяжелых преступлений.

— Предварительно установлено, что рядом с магазином отдыхало две компании, в одной из которых пьяный 62-летний мужчина ругал и оскорблял женщину. К нему подошел и сделал замечание 22-летний односельчанин. Мужчины начали ругаться и толкать друг друга, в результате пенсионер упал. Конфликт было затих, однако ненадолго: дед продолжал нецензурно оскорблять молодого человека, а затем нанес ему удар ножом в спину. Раненный в ответ ударил пенсионера кулаком, — сообщили в ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Обоих участников конфликта госпитализировали в реанимацию районной больницы. У молодого человека медики диагностировали колото-резанную рану, ушиб почки и сильное кровотечение, у пожилого — закрытую черепно-мозговую рану и внутреннее мозговое кровоизлияние. Несмотря на принятые меры реанимации, пенсионер от полученных травм скончался.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Нанесение умышленных тяжелых телесных повреждений, которые причинили смерть потерпевшего», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

Согласно информации из других источников, за женщину вступился 22-летний военнослужащий, приехавший домой в отпуск. Это был его последний день отдыха, и друзья с родственниками провожали парня обратно в воинскую часть, расположенную в Чернигове.

Парень увидел, как пьяный пенсионер оскорбляет и бьет свою сожительницу, и заступился за женщину. Возникла драка.

— Пенсионер на этом не остановился и ударил парня ножом в спину, — уточнил начальник Заречнеского районного отдела полиции Евгений Мартынюк. Он так же добавил, что погибший со своей сожительницей хорошо известны местным правоохранителям из-за постоянных пьяных дебошей.

Ранее под Киевом нацгвардеец напал с ножом на двух мужчин: один мертв, второй в реанимации.

А в Мукачево военнослужащий подорвал себя гранатой.

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