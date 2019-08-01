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В Закарпатье пенсионер изготовлял и продавал оружие (фото)
В Закарпатье полиция совместно с оперативниками СБУ и военной прокуратурой задержала 60-летнего жителя Хуста, когда тот продавал пистолет-пулемет Судаева с боевыми патронами к нему и бельгийский револьвер Лефоше. (Напомним, недавно в обычной киевской квартире был найден целый боевой арсенал.)
— Кроме того, во время обыска жилья подозреваемого были изъяты: 22 пистолета разного калибра, 6 винтовок разной маркировки и калибра, 4 оптических прицела, пять устройств для отлива пуль, 5 магазинов к пистолетам, 1200 патронов, комплектующие к оружию, приборы для переделки оружия, литература об изготовлении и переделке оружия, а также 30 тысяч гривен, полученные от незаконной торговли, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
Продавец задержан и помещен в изолятор временного содержания, ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях сотрудники СБУ и Нацполиции нашли в заброшенном доме в Луганской области огромный склад боеприпасов.
«ФАКТЫ» также писали, что в Запорожье СБУ задержала банду торговцев оружием из зоны ООС. Дельцы наладили продажу чрез интернет.
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