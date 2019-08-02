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- 13:58 Под Одессой ребенок погиб от удара током: первые подробности трагедии
Под Одессой ребенок погиб от удара током: первые подробности трагедии
ЧП случилось вечером в четверг, 1 августа, в Килийском районе Одесской области, на базе «Ветерок». Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, прибывшая из Молдовы на отдых семья с ребенком арендовала домик на территории указанной базы. Ранее под Одессой от удара электротоком погибла девочка.
Установлено, что мальчик играл возле домика, а когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, он уже был без сознания. Родные сразу же вызвали скорую помощь, но попытки медиков спасти жизнь ребенка оказались напрасными — по дороге в больницу он скончался.
Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти — поражение током от сети электропитания базы, которая проложена в металлической трубе. Предполагается, что мальчик взялся рукой за эту трубу, в которой были оголенные провода.
Правоохранители открыли уголовное дело по двум статьям УКУ: 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
К сожалению, дети часто погибают из-за преступной неосторожности взрослых. Так, в Одесской области десятимесячный ребенок погиб, потащив в рот неизолированный провод от работающего телевизора. В это время его 22-летняя мать готовила смесь для кормления сына.
От удара током погиб ребенок в Чорткове Тернопольской области. Как оказалось, во время игры школьники зашли в незапертое помещение электрощитовой…
А в России девочка погибла в ванной, уронив в воду мобильный телефон, который был подключен к зарядке.
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