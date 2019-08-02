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Происшествия

В Киеве обвалилась часть моста: видео с места происшествия

16:08 2 августа 2019 29
мост в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в пятницу, 2 августа, обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правобережную часть столицы и Труханов остров. Ранее на пешеходно-велосипедном мосту покрылось трещинами одно из боковых стекол.

Видео с места происшествия опубликовали на канале «Киев Оперативный» в YouTube. На кадрах заметно, что под опорой конструкции валяются достаточно большие куски бетона.

«Еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась», — отметили в подписи к видеоролику.

Известно, что этот мост через Днепр был построен в июле 1957 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», 24 июня произошло похожее ЧП с Южным мостом. Часть бетонного перекрытия упала на проезжавшее под мостом авто.

Кроме того, 19 февраля обрушился пешеходный мост на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАН Украины.

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