Политика

Богдану не понравится: СМИ назвали имя нового кандидата на пост премьер-министра

Одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины может стать бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский. Также не исключено, что он может претендовать на пост главы НБУ.

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что на данный момент Уманский является одним из основных консультантов Владимира Зеленского и якобы бывает частым участником встреч президента, на которых обсуждаются экономические и кадровые вопросы.

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По словам источника агентства, глава Офиса президента Андрей Богдан не очень одобряет встречи Уманского с Зеленским и они «вызывают у него тревогу».

Напомним, с октября 2016 года по март 2019 Уманский был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщали «ФАКТЫ», в аналитическом центре Atlantic Council среди вероятных кандидатов на пост премьера назвали экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса, экс-министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка, замдиректора МВФ от Украины Владислава Рашкована, главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

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