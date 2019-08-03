«Брюгге» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 6 августа, киевское «Динамо» на стадионе «Ян Брейдел» сыграет первый поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (начало встречи — в 21:30). Аналитики букмекерских контор уже сделали свои прогнозы на дуэль подопечных Филиппа Клемана и Александра Хацкевича.

Корреспондент «ФАКТОВ» проведет из Брюгге онлайн-трансляцию поединка между вице-чемпионами Бельгии и Украины, за которой вы сможете следить в этой новости.

Планы команды Хацкевича в Брюгге

Чартер с делегацией киевского «Динамо» на борту вылетит из «Борисполя» в аэропорт «Остенде-Брюгге», расположенный в километре от Северного моря, в 10.30 в понедельник, 5 августа. После прибытия в Бельгию и короткого отдыха в гостинице Van der Valk Hotel Brugge подопечные Александра Хацкевича проведут предматчевое занятие на стадионе «Ян Брейдел» (в 20:00 по киевскому времени). Домой «бело-синие» отправятся сразу после поединка с «Брюгге».

Так выглядят номера гостиницы Van der Valk Hotel Brugge, в которой динамовцы остановятся в Бельгии

Старт сезона

Обе команды в начавшемся сезоне еще не теряли очков. Подопечные Клемана на старте чемпионата Бельгии одолели на выезде «Васланд-Беверен» — 3:1 (Ванакен, 45+2, с пенальти, 70, Окереке, 48 — Форте, 32, с пенальти) и дома разгромили бывшую команду Романа Безуса «Сент-Трюйден» — 6:0 (Окереке, 16, 20, Ванакен, 40, Тау, 44, Бонавентуре, 72, Схрейверс, 83).

Состав «Брюгге» в матче с «Сент-Трюйденом»: Хорват, Соболь, Митрович, Дели, Клинтон Мата, Формер, Ритс, Ванакен, Тау (Влитинк, 80), Бонавентуре (Опенда, 73), Окереке (Схрейверс, 65).

Динамовцы провели на один поединок больше, чем соперник: победа в Суперкубке Украины над «Шахтером» (2:1), а также два выигрыша в гостевых встречах чемпионата страны — у «Карпат» — 2:0 (Ковтун, 42, в свои ворота, Беседин, 45, с пенальти) и «Львова» — 3:0 (Буяльский, 45+1, 45+3, с пенальти, де Пена, 52).

Состав «Динамо» в последней встрече: Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Буяльский (Кадири, 73), де Пена, Караваев, Беседин (Соль, 66).

В двух стартовых встречах сезона нигерийский форвард-новичок Давид Окереке и полузащитник Ханс Ванакен забили за «Брюгге» по три мяча

Новый главный тренер «Брюгге»

Перед началом сезона соперника динамовцев возглавил 45-летний специалист Филипп Клеман — бывший футболист «Беерсхота», «Генка», английского «Ковентри», «Брюгге» и сборной Бельгии (38 поединков, один гол в ее составе), участвовавший в футболке национальной команды в ЧМ-1998 и Евро-2000.

В составе «Брюгге» защитник Клеман (256 поединков, 38 мячей) дважды становился чемпионом Бельгии, трижды выигрывал Кубок страны (еще один трофей — с «Генком»), и четырежды — национальный Суперкубок.

С 2011 года Клеман работал в «Брюгге» на различных должностях, в том числе и с молодежью, а в 2017-м возглавил «Васланд-Беверен». В том же году сменил место работы на «Генк» и в прошлом сезоне привел команду Руслана Малиновского к «золоту» чемпионата Бельгии.

45-летний Филипп Клеман возглавил «Брюгге» перед началом сезона

«Динамо» против бельгийцев — ни одной ничьей

Динамовцы ранее восемь раз противостояли на международной арене представителям Бельгии, одержав три победы и пять раз уступив: с «Андерлехтом» — 2:4 и 0:3 в 1992-м, 4:0 и 2:4 в 2000-м, с «Гентом» — 3:0 и 3:1 в 2010-м и с «Генком» — 0:1 и 1:3 в 2013-м.

4 августа 2010 года. «Гент» — «Динамо» — 1:3

Украинский след в «Брюгге»

В июле ряды вице-чемпиона Бельгии на правах аренды пополнил защитник сборной Украины Эдуард Соболь, который в прошлом сезоне противостоял «Динамо» в еврокубках в составе чешского «Яблонца» (как и другой новичок «Брюгге» — ивуарийский защитник Симон Дели из пражской «Славии»).

Кроме того, цвета «Динамо» и «Брюгге» в свое время защищал экс-форвард сборной Украины Сергей Серебренников, побеждавший в составе украинского и бельгийского грандов в чемпионате и Кубке двух стран.

Цвета вице-чемпиона Бельгии защищает футболист сборной Украины Эдуард Соболь

«Брюгге» против украинских клубов

Ранее «Динамо» и «Брюгге» ни разу не пересекались друг с другом в еврокубках, хотя провели две товарищеские встречи: в 2001-м «Динамо» разгромило соперника в Киеве — 3:0, а в 2002-м команды не определили сильнейшего на сборах — 1:1 (в обеих играх принимал участие нынешний тренер «бело-синих» Максим Шацких, а в первой — наставник киевлян Александр Хацкевич).

Зато 15-кратный чемпион Бельгии в прежние годы частенько противостоял на международной арене другим украинским клубам (13 матчей, 3 победы, шесть ничьих и четыре поражения). Самые плохие воспоминания о «Брюгге» у киевского ЦСКА — 0:2 и 0:5 в 1/32 финала Кубка УЕФА в 2001 году. «Днепр» не проиграл бельгийцам ни одной из трех встреч: 3:2 в группе Кубка УЕФА в 2004-м, а также — 0:0 и 1:0 в ¼ финала Лиги Европы в 2015-м. Кроме того, соперник киевлян четырежды встречался с «Шахтером»: 1:1 и 1:0 в 1/16 финала Кубка кубков в 1995-м, 1:1 и 1:1 (по пенальти — 4:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в 2002-м, а также 1:4 и 2:2 на этой той же стадии турнира в 2004-м и, наконец, 1:4 и 0:0 в группе Лиги Европы в 2009-м.

Видеообзор поединка «Днепр» — «Брюгге» — 1:0 (25 августа 2015 года)

День в истории

За более чем полувековую историю выступлений киевского «Динамо» в еврокубках «бело-синие» ранее противостояли сопернику 6 августа лишь раз, когда в 2008 году под руководством Юрия Семина в «валидольном» поединке на своей клубной арене сыграли вничью (2:2) с ирландской «Дрогедой» и благодаря гостевому успеху (2:1) пробилось в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Стадион «Ян Брейдел»

Арену, ранее называвшуюся Олимпийским стадионом, открыли в Брюгге в 1975 году. После реконструкции к Евро-2000 вместимость спортсооружения, на котором проводят домашние матчи «Брюгге» и «Секль Брюгге», возросла с 18 тысяч до 29 042 мест. Заодно стадиону присвоили имя Яна Брейдела — народного героя XIV века.

В декабре 2015 года натуральное покрытие газона на арене «Ян Брейдел» заменили на гибридное, изготовленное в Италии по технологии Mixto Hybrid Grass.

Арена «Ян Брейдел» вмещает 29 тысяч зрителей

Стоимость футболистов «Брюгге» и «Динамо»

Авторитетный портал Transfermarkt. de оценивает состав команды Филиппа Клемана примерно на 6 млн евро дешевле, чем «Динамо» (94,03 млн евро против 100,5 млн). Самые дорогие футболисты вице-чемпиона Бельгии — 26-летний игрок средней линии бельгиец Ханс Ванакен (11,5 млн), 23-летний бельгийский форвард Сибе Схрейверс (7,5 млн), 21-летний нигерийский экс-нападающий «Зари» Деннис Бонавентуре (7,5 млн) и 20-летний сенегальский полузащитник Крепин Диаттта (7,0 млн).

Правда, стоит отметить, что состав «Брюгге» существенно подешевел после ухода из команды дуэта самых дорогих футболистов бельгийского гранда — 22-летнего голландского полузащитника Арно Груневелда (за 18 млн евро в английский «Борнмут») и 22-летнего бразильского форварда Уэсли (за 25 млн евро в английскую «Астон Виллу»), а также 25-летнего зимбабвийского полузащитника Марвелуса Накамбы (за 12 млн евро в «Астон Виллу»).

Что же касается «Динамо», купившего накануне форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, то шестерку самых дорогих футболистов команды составляют: Виктор Цыганков (20 млн евро), словенец Беньямин Вербич (6 млн), Виталий Миколенко (6 млн), испанец Фран Соль (5 млн), Сергей Сидорчук (4,5 млн) и венгр Тамаш Кадар (4,5 млн).

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков — самый дорогой футболист в составах обеих команд

Погода в день поединка

Синоптики обещают в Брюгге в день встречи подопечных Клемента и Хацкевича вполне комфортную погоду. Плюс 20 градусов на момент начала матча, возможен мелкий дождь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой телетрансляции поединок «Брюгге» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо», ФК «Брюгге», Gazet van Antwerpen



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