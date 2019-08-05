Кто возглавит комитеты в новой Верховной Раде: опубликован полный список

Политика

После удачных для себя результатов выборов в Верховную Раду партия «Слуга народа» определилась со своими претендентами на руководящие должности в парламенте. Как уже сообщалось, спикером будет предложено назначить Дмитрия Разумкова, а вице-спикером — представителя президента в ВР Руслана Стефанчука. Фракцию «Слуга народа» возглавит Давид Арахамия. Ему будут назначены 15 заместителей.

Как сообщает «Новое время», новоизбранные депутаты уже выбрали кандидатов в руководство парламентских структур. «Слуги народа» претендуют на 15 комитетов в Раде. Посты распределятся следующим образом:

Даниил Гетманцев возглавит объединенный комитет налоговой, таможенной и финансовой политики;

Дмитрий Наталуха — комитет по вопросам экономической политики;

Юрий Аристов — комитет по вопросам бюджета;

Александр Ткаченко — гуманитарный и информационный комитет;

Сергей Бабак — комитет по вопросам науки и образования;

Михаил Крячко — комитет по цифровизации и IT;

Ирина Венедиктова — комитет по вопросам правовой политики и правосудия;

Николай Сольский — комитет аграрной политики и земельных отношений;

Анастасия Красносельская — комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции;

Денис Монастырский — комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

Андрей Герус — комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса;

Владислав Криклий — комитет по вопросам инфраструктуры;

Андрей Клочко — госстроительства, местного самоуправления;

Александр Завитневич — комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;

Михаил Радуцкий — комитет по вопросам охраны здоровья.

Напомним, депутаты от партии «Слуга народа» могут получить в парламенте 254 места и создать в Раде монобольшинство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter