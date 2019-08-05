- 06.08 15:32 Брат принцессы Дианы лишит наследства свою старшую дочь в пользу сына
- 15:30 Зеленского заподозрили в использовании запрещенного в Украине приложения: в сети волна возмущений
- 15:18 Стрельба в Кирилловке: стало известно о смерти одного из участников разборки
- 15:14 Весь покрыт плесенью: в сети показали фото неприятной находки в паштете в Крыму
- 15:14 Был весь в крови: судья «МастерШефа» рассказал о закулисье проекта
- 15:09 В России произошел переворот: силовики воспользовались паранойей Путина
- 14:56 "НКВД", игры в "войнушку" и "амазонки": сепаратисты на Донбассе устроили мерзкий шабаш
- 14:53 Мощно бахнуло: появились новые видео с места взрывов на складах в России
- 14:38 SkyUp приостановит полеты из Украины во Францию: причины и направления
- 14:36 В России взрывы на складах с боеприпасами: первые детали
- 14:14 5 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Игорь Червак
- 14:10 Генерал Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ: названа причина
Кто возглавит комитеты в новой Верховной Раде: опубликован полный список
После удачных для себя результатов выборов в Верховную Раду партия «Слуга народа» определилась со своими претендентами на руководящие должности в парламенте. Как уже сообщалось, спикером будет предложено назначить Дмитрия Разумкова, а вице-спикером — представителя президента в ВР Руслана Стефанчука. Фракцию «Слуга народа» возглавит Давид Арахамия. Ему будут назначены 15 заместителей.
Как сообщает «Новое время», новоизбранные депутаты уже выбрали кандидатов в руководство парламентских структур. «Слуги народа» претендуют на 15 комитетов в Раде. Посты распределятся следующим образом:
- Даниил Гетманцев возглавит объединенный комитет налоговой, таможенной и финансовой политики;
- Дмитрий Наталуха — комитет по вопросам экономической политики;
- Юрий Аристов — комитет по вопросам бюджета;
- Александр Ткаченко — гуманитарный и информационный комитет;
- Сергей Бабак — комитет по вопросам науки и образования;
- Михаил Крячко — комитет по цифровизации и IT;
- Ирина Венедиктова — комитет по вопросам правовой политики и правосудия;
- Николай Сольский — комитет аграрной политики и земельных отношений;
- Анастасия Красносельская — комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции;
- Денис Монастырский — комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
- Андрей Герус — комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса;
- Владислав Криклий — комитет по вопросам инфраструктуры;
- Андрей Клочко — госстроительства, местного самоуправления;
- Александр Завитневич — комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;
- Михаил Радуцкий — комитет по вопросам охраны здоровья.
Напомним, депутаты от партии «Слуга народа» могут получить в парламенте 254 места и создать в Раде монобольшинство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!