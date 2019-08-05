- 06.08 15:32 Брат принцессы Дианы лишит наследства свою старшую дочь в пользу сына
- 15:30 Зеленского заподозрили в использовании запрещенного в Украине приложения: в сети волна возмущений
- 15:18 Стрельба в Кирилловке: стало известно о смерти одного из участников разборки
- 15:14 Весь покрыт плесенью: в сети показали фото неприятной находки в паштете в Крыму
- 15:14 Был весь в крови: судья «МастерШефа» рассказал о закулисье проекта
- 15:09 В России произошел переворот: силовики воспользовались паранойей Путина
- 14:56 "НКВД", игры в "войнушку" и "амазонки": сепаратисты на Донбассе устроили мерзкий шабаш
- 14:53 Мощно бахнуло: появились новые видео с места взрывов на складах в России
- 14:38 SkyUp приостановит полеты из Украины во Францию: причины и направления
- 14:36 В России взрывы на складах с боеприпасами: первые детали
- 14:14 5 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Игорь Червак
- 14:10 Генерал Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ: названа причина
В России произошел переворот: силовики воспользовались паранойей Путина
Свое мнение о ситуации в России в связи с массовыми протестами в Москве и жестокими задержаниями протестующих полицией высказал в Facebook российский писатель-сатирик и оппозиционер Виктор Шендерович. Он считает, что в РФ произошел переворот: полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию.
«ПЕРЕВОРОТ
Среди немногого, что нам остается теперь, еще имеется возможность назвать вещи своими именами. И тут, кажется, пришло время обойтись без метафор: в России произошел переворот.
Воспользовавшись паранойей своего ставленника и его страхом даже перед тенью реального народовластия, группа силовиков получила наконец долгожданный карт-бланш на открытое полицейское насилие.
Полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию РФ.
Незаконно арестованы все лидеры оппозиции; развернута охота на обычных людей, посмевших выйти на улицу в знак протеста. Для задержания уже не требуется лозунга или пикета: преступниками объявлены все свободные люди, на выбор полицая. Адвокатов не пускают к арестованным, избиения в автозаках и отделениях полиции стали нормой.
По итогам путинского двадцатилетия (милости просим отпраздновать этот бандитский юбилей в ближайшую пятницу) в стране нет парламента, нет суда и нет СМИ — есть только соответствующие подразделения путинской хунты, обслуживающие ее интересы и обеспечивающие ее сохранность.
Внутри этой хунты идут типовые разборки, но это не имеет никакого значения для остальных россиян, попавших в глубокий политический зиндан.
Таков общий вид на пейзаж. Теперь — вид на отдельные предметы.
Глава МГИК Горбунов — жулик, ответственный за создание политического кризиса на ровном месте.
Собянин, Колокольцев, Золотов и Бастрыкин, прямо ответственные за насилие над москвичами, пытавшимися, в рамках закона, протестовать против фальсификаций, — преступники и соучастники переворота.
Прокурор Чайка, не пресекший эскалации беззакония, — соучастник переворота.
Все судьи, выносившие в эти дни неправосудные приговоры, как и молчащий глава Верховного суда РФ Лебедев, — соучастники переворота.
Глава Конституционного суда Зорькин, «не заметивший» упразднения Конституции, — соучастник переворота.
Все депутаты и сенаторы, от которых мы так и не дождались в эти дни слова протеста или защиты, — все, поименно, — соучастники переворота.
Журналисты, лгавшие или просто молчавшие в эти дни, — соучастники переворота.
Все эти доверенные и приближенные лица и деятели культуры, все эти гергиевы, шахназаровы и эрнсты, все небожители и творцы, не возвысившие голос против прямого и неприкрытого полицейского насилия против россиян, — соучастники переворота, в полный рост, что бы они о себе ни думали и какими бы соображениями ни оправдывали свое поведение.
Что делать теперь нам, тем, кто не хочет уезжать из России, но и не готов доживать свои дни тут в наморднике? Не очень представляю, признаться (никогда не жил в полицейском государстве). Но в любом случае начать стоит с того, что назвать вещи своими именами", — написал Шендерович в Facebook.
Напомним, что первый этап акций протеста 27 июля отметился небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. Среди задержанных тогда был и Виктор Шендерович.
Кстати, как сообщали «ФАКТЫ», среди российских полицейских, участвовавших в разгоне мирного протеста в Москве 3 августа, был замечен бывший заместитель командира киевского «Беркута» Сергей Кусюк .
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.