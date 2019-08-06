Происшествия

Массовое отравление на поминках: на Львовщине люди слегли в больницу

Очередное массовое отравление произошло на Львовщине. Люди пострадали на поминках в селе Шумяч Турковского района. Участники поминок, состоявшихся накануне, госпитализированы в Турковскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления.

— Госпитализированы пациенты с симптомами энтероколита: повышенная температура тела, диарея, боли в животе и общая слабость. Выяснилось, что накануне они в селе Шумяч ели на поминках блюда домашнего приготовления, — сообщили в Департаменте по защите гражданского населения Львовской областной государственной администрации.

Всего за помощью обратились 10 человек, из которых 9 были госпитализированы, один пациент от госпитализации отказался — лечится амбулаторно. Состояние пострадавших средней тяжести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении шаурмой в Киеве: скоро счет пострадавших пойдет на десятки.

Как летом обезопасить себя от отравления и что делать, если вы все-таки пострадали, во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил семейный врач Феликс Илясевич.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter