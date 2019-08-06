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Массовое отравление на поминках: на Львовщине люди слегли в больницу
Очередное массовое отравление произошло на Львовщине. Люди пострадали на поминках в селе Шумяч Турковского района. Участники поминок, состоявшихся накануне, госпитализированы в Турковскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления.
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— Госпитализированы пациенты с симптомами энтероколита: повышенная температура тела, диарея, боли в животе и общая слабость. Выяснилось, что накануне они в селе Шумяч ели на поминках блюда домашнего приготовления, — сообщили в Департаменте по защите гражданского населения Львовской областной государственной администрации.
Всего за помощью обратились 10 человек, из которых 9 были госпитализированы, один пациент от госпитализации отказался — лечится амбулаторно. Состояние пострадавших средней тяжести.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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