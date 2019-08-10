На стадионе еврокубкового соперника «Мариуполя» обвалилась крыша (фото)

Спорт

На домашней арене голландского АЗ «АФАС стадионе» произошло ЧП — обвалилась крыша. Фото арены после инцидента в Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер. Сообщается, что упавшая конструкция разрушила часть трибун.

«Самое главное, что в этот момент на трибунах никого не было и никто не пострадал», — заявил представитель футбольного клуба.

В воскресенье, 11 августа, подопечные проведут гостевой матч чемпионата Нидерландов на поле «Валвейка». А в четверг, 15 августа, АЗ в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы должен был принять на своем стадионе «Мариуполь». Скорее всего, поединок будет перенесен на другую арену (хотя пока на официальном сайте УЕФА местом проведения встречи значится домашний стадион АЗ).

Отметим, что «АФАС стадион», вмещающий 17 тысяч болельщиков, был открыт 4 августа 2006 года товарищеским матчем АЗ против лондонского «Арсенала».

К слову, вашему покорному слуге удалось побывать на арене в Алкмаре в 2010 году, когда «Динамо» обыграло АЗ в рамках Лиги Европы (2:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что встреча «Мариуполя» и АЗ в Одессе завершилась нулевой ничьей.

Фото Twitter

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