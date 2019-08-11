Скандал со срывом концерта Maruv в Белгород-Днестровском получил продолжение: новые подробности

Шоу-бизнес

Срыв выступления скандально известной исполнительницы Maruv на фестивале MUSIC UP FEST под Одессой обрастает новыми подробностями. Представители певицы и организаторы шоу винят друг друга в отмене концерта.

Maruv была заявлена хедлайнером шоу, но выступление отменили буквально за час до начала представления, уже когда просторный зал под «открытым небом» заполнили зрители.

Представители Maruv утверждают, что организаторы концерта якобы не выполнили бытовой и технический райдеры. А вот у самих организаторов — абсолютно иная версия причин «культурного» ЧП. Устроители шоу настаивают, что именно певица и ее команда виноваты в срыве концерта.

По версии организаторов, Maruv и сопровождающих лиц поселили в гостинице при аквапарке в Затоке. Однако певице не понравился номер. Звезде предложили переехать в любые понравившиеся апартаменты на выбор. На это был получен ответ, что не нравится вся гостиница. Певица потребовала «моральную компенсацию» в 2000 долларов за ненадлежащие условия.

Организатор концерта Александр Подереча сообщил, что привез команде Maruv две тысячи долларов и 50 процентов предоплаты за концерт. Тем не менее, уже перед самым концертом выяснилось, что выступать Maruv не намерена. Подереча полагает, что певице могли предложить в Одессе более выгодные условия за выступление на корпоративе. «Она просто „кинула“ людей, которые очень ее ждали, и, естественно, меня», — досадует Александр.

Тем временем в Одессе висят афиши, анонсирующие выступление Maruv 22 августа в популярном ночном клубе в Аркадии.

Напомним, Maruv попала в скандал, когда была участницей национального отбора на конкурс «Евровидение». Певица стала победительницей отбора, но отказалась ехать представлять нашу страну на европейском конкурсе.

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