- 11:45 В Тернополе вооруженный мужчина захватил троллейбус с пассажирами
- 11:41 Жара набирает обороты, но продержится недолго: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 11:36 Продолжение скандала: киевский гипермаркет не стал изымать из продажи школьные дневники с картой Украины без Крыма
- 11:32 «Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
- 11:12 Под Одессой «накрыли» подпольное производство горючего на миллионы
- 11:12 Беспроигрышный способ выделиться из толпы: в продажу поступили мужские прозрачные шорты из пластика
- 11:08 Наступило время ретроградного Урана: как им воспользоваться
- 11:03 Матиос повеселил соцсеть, представ на своем 50-летии в образе Джеймса Бонда
- 10:57 Полиция обезвредила управляемую "ворами в законе" шайку, которая контролировала юг Украины
- 10:51 «Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- 10:42 Тепловизоры, GPS и прочие "навороты": львовский завод показал модернизированные для ВСУ танки
- 10:28 Владелец ротвейлера, растерзавшего девушку в Вознесенске, отделался условным сроком
В Тернополе вооруженный мужчина захватил троллейбус с пассажирами (фото)
Инцидент произошел в Тернополе в салоне троллейбуса, который курсирует по 11-му маршруту. Вооруженный пистолетом мужчина захватил троллейбус с пассажирами. Кто-то из них успел вызвать полицию.
— К правоохранителям поступило сообщение, что в троллейбусе неизвестный мужчина угрожает пистолетом пассажирам. На остановке в центре города полицейские сняли дебошира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с общественного транспорта. Как оказалось, 55-летний местный житель сначала спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а затем, достав пистолет, стал угрожать всем находившимся в троллейбусе, — сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
Читайте также: В Тернополе на ходу загорелся троллейбус (фото и видео)
Следователи Тернопольского отдела полиции в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». Дебоширу грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. Оружие изъято и направлено на экспертизу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Кривом Роге Днепропетровской области. Там пьяный мужчина напал с ножом на работников троллейбусного депо. Пока на место происшествия прибыли полицейские, он успел несколько раз ранить двух женщин и мужчину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».