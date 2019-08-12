В Тернополе вооруженный мужчина захватил троллейбус с пассажирами (фото)

Происшествия

Инцидент произошел в Тернополе в салоне троллейбуса, который курсирует по 11-му маршруту. Вооруженный пистолетом мужчина захватил троллейбус с пассажирами. Кто-то из них успел вызвать полицию.

— К правоохранителям поступило сообщение, что в троллейбусе неизвестный мужчина угрожает пистолетом пассажирам. На остановке в центре города полицейские сняли дебошира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с общественного транспорта. Как оказалось, 55-летний местный житель сначала спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а затем, достав пистолет, стал угрожать всем находившимся в троллейбусе, — сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Следователи Тернопольского отдела полиции в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». Дебоширу грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Кривом Роге Днепропетровской области. Там пьяный мужчина напал с ножом на работников троллейбусного депо. Пока на место происшествия прибыли полицейские, он успел несколько раз ранить двух женщин и мужчину.

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