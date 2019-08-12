Происшествия

24-летняя Анастасия Шаповалова из Запорожья, которую в ночь на 28 июля умышленно облил кипятком ее гражданский муж, впервые показала, как она выглядит после случившегося. Фото девушки в соцсети опубликовала волонтер Злата Некрасова, которая помогает Насте с тех пор, как та попала в реанимацию с ожогами. На фотографии видно, что у молодой женщины сильно обожжены кисти, плечи и левая сторона лица. Кроме того, у нее практически нет волос. Оказалось, их тоже отрезал гражданский муж.

Так Настя Шаповалова выглядит после трагедии

- Сейчас, спустя некоторое время, Настя смогла рассказать подробности того ужаса, который с ней произошел, — рассказала «ФАКТАМ» Злата Некрасова. — Той ночью она спала, когда гражданский муж умышленно вылил на нее кипяток. Он облил ее всю — лицо, руки, ноги… Потом он схватил ее и отрезал ножницами ее длинные волосы. Настя пыталась от него убежать. В результате она выпрыгнула из окна детской (они жили в частном доме, поэтому это был первый этаж). В тот момент, несмотря на ожоги, она могла двигаться. Врачи называют такое состояние ожоговым шоком. Оказавшись на улице, Настя спряталась в кустах. А когда увидела прохожего, закричала. Этот прохожий и вызвал ей «скорую».

Оказалось, что этот изверг не раз избивал Настю. Она часто приходила к подругам вся синяя от побоев. Но ее некому было защитить. Настя — круглая сирота, росла в интернате. У нее нет жилья, и даже сейчас, когда ее выпишут из больницы, ей некуда идти. Она жила в доме гражданского мужа, у них двое маленьких детей (им шесть и четыре года). Они жили вместе восемь лет, и все эти годы Настя терпела насилие. Муж ее избивал, издевался. Несколько раз она от него сбегала. Обращалась за помощью в соцслужбы, но никто ничем не мог ей помочь. Один раз вместе с детьми сбежала от него в молитвенный дом в Первомайске, но оставаться там долго не могла — детям нужно было что-то кушать. Поэтому она возвращалась в дом к человеку, который так над ней издевался. Настя рассказывала, что он бросался на нее с ножом. А в результате облил кипятком и искалечил. Это не что иное, как покушение на убийство.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», после произошедшего гражданский муж Насти Шаповаловой больше недели находился в бегах. Сегодня стало известно, что его задержали и арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.

- Это я вызвала полицию, чтобы его задержали, — рассказала Злата Некрасова. — Скорее всего, все это время он вместе с детьми был в Киеве. Никто не знал, где он находится, пока он сам не пришел в студию одной телепередачи. Я тоже там была и сразу вызвала полицию.

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Состояние Насти Шаповаловой за это время, по словам Златы Некрасовой, немного улучшилось. Но впереди длительное лечение.

- Слава Богу, улучшения есть, — говорит Злата Некрасова. — Настя уже даже может встать. Врачи говорят, что скоро ее можно будет оперировать. Операций будет много. На лечение уходят большие деньги, поэтому Настя по-прежнему нуждается в материальной помощи (номер счета 5 168 742 705 726 788 Некрасова Злата). Большое спасибо всем, кто нам помог и помогает. Все отчеты о потраченных средствах можно почитать на моих страницах в Facebook и Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной истории в том же Запорожье, где в июле 2019 года 29-летний мужчина облил бензином и поджег свою девушку Анастасию Ковалеву. Девушка получила ожоги 85 процентов поверхности тела. Позже Настя Ковалева умерла в больнице.

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