Мир

Участницы проводящегося в Бразилии ежегодного конкурса Miss Butt World («Мисс Попа мира») весьма своеобразно приняли участие в акции протеста против уничтожения джунглей Амазонки, которые называют «легкими Земли». Как сообщает Daily Star, девушки продемонстрировали свои прелести, позируя в сексуальном нижнем белье для специальной фотосессии — на фоне тропического леса. Организаторы говорят, что таким образом хотели «подчеркнуть естественную красоту нашей планеты».

«Все, что привлекает внимание, должно быть использовано в качестве средства для протеста. Поэтому позвольте девушкам протестовать своими попами», — заявил создатель конкурса Какау Оливер.

Конкурс Miss Butt World пройдет 30 сентября. Это не единственное в Бразилии соревнование, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что на конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум» разразился скандал с дракой: проигравшая сорвала с победительницы ленту.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter