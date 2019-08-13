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Участницы конкурса «Мисс Попа Мира» показали свои прелести в фотосессии, сделанной ради защиты джунглей Амазонки (фото)

10:10 13 августа 2019 150
Участница конкурса
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Участницы проводящегося в Бразилии ежегодного конкурса Miss Butt World («Мисс Попа мира») весьма своеобразно приняли участие в акции протеста против уничтожения джунглей Амазонки, которые называют «легкими Земли». Как сообщает Daily Star, девушки продемонстрировали свои прелести, позируя в сексуальном нижнем белье для специальной фотосессии — на фоне тропического леса. Организаторы говорят, что таким образом хотели «подчеркнуть естественную красоту нашей планеты».

«Все, что привлекает внимание, должно быть использовано в качестве средства для протеста. Поэтому позвольте девушкам протестовать своими попами», — заявил создатель конкурса Какау Оливер.

Конкурс Miss Butt World пройдет 30 сентября. Это не единственное в Бразилии соревнование, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что на конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум» разразился скандал с дракой: проигравшая сорвала с победительницы ленту.

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