- 10:46 Легендарного оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин
- 10:39 Скандал на «Мисс Украина»: участницу заподозрили в увеличении груди
- 10:29 В Пирогово пройдет уникальный международный фестиваль: чем будут удивлять посетителей
- 10:24 Трое суток боролась душа: в госпитале Днепра скончался раненный на Донбассе боец ВСУ
- 10:21 Даже не думайте: в Украине жестко отреагировали на предложение провести переговоры о поставках днепровской воды в Крым
- 10:10 Участницы конкурса «Мисс Попа Мира» показали свои прелести в фотосессии, сделанной ради защиты джунглей Амазонки
- 10:09 Будут уничтожать Украину: Цимбалюк рассказал о целях сил Путина в новой Раде
- 09:43 Танцующий миллионер в женском купальнике и на каблуках взорвал сеть
- 09:41 Доехать до Кирилловки: в сети показали видео ужасной дороги, по которой туристы добираются на популярный курорт
- 09:36 Надоела: в Одессе мужчина сбросил с балкона жену
- 09:24 В Закарпатской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы: фото и видео с места происшествия
- 09:18 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
Участницы конкурса «Мисс Попа Мира» показали свои прелести в фотосессии, сделанной ради защиты джунглей Амазонки (фото)
Участницы проводящегося в Бразилии ежегодного конкурса Miss Butt World («Мисс Попа мира») весьма своеобразно приняли участие в акции протеста против уничтожения джунглей Амазонки, которые называют «легкими Земли». Как сообщает Daily Star, девушки продемонстрировали свои прелести, позируя в сексуальном нижнем белье для специальной фотосессии — на фоне тропического леса. Организаторы говорят, что таким образом хотели «подчеркнуть естественную красоту нашей планеты».
«Все, что привлекает внимание, должно быть использовано в качестве средства для протеста. Поэтому позвольте девушкам протестовать своими попами», — заявил создатель конкурса Какау Оливер.
Конкурс Miss Butt World пройдет 30 сентября. Это не единственное в Бразилии соревнование, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что на конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум» разразился скандал с дракой: проигравшая сорвала с победительницы ленту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...