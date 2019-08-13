Происшествия

Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице (фото)

В понедельник, 12 августа в городе Радивилов Ровенской области неожиданно прозвучал взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей 15, 14 и девяти лет. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Ранее в Днепропетровской области в результате взрыва на детской площадке были травмированы шестеро детей.

— Следственно-оперативная группа установила, что 15-летний школьник бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка. Вследствие взрыва трое подростков, в том числе девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела, — сообщили в ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Подростков доставили в ожоговое отделение ровенской больницы, а девятилетнего мальчика госпитализировали с ожогами ног в местную больницу. Жизни детей ничего не угрожает. На месте происшествия работали сотрудники газовой службы, не обнаружили которые утечки газа. Согласно заключению специалистов, взрыв произошел из-за природных изменения среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.

Полиция устанавливает происхождение пиротехнического устройства. Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

По информации правоохранителей, все пострадавшие — дети из благополучных семей.

Ранее полицейские обнаружили более одной тысячи боеприпасов в доме, где из-за взрыва неустановленного устройства погибли двое детей.

А в Киевской области нетрезвый мужчина угрожал родственникам гранатой, обещая взорвать всех.



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