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- 13:50 Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице
Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице (фото)
В понедельник, 12 августа в городе Радивилов Ровенской области неожиданно прозвучал взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей 15, 14 и девяти лет. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Ранее в Днепропетровской области в результате взрыва на детской площадке были травмированы шестеро детей.
— Следственно-оперативная группа установила, что 15-летний школьник бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка. Вследствие взрыва трое подростков, в том числе девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела, — сообщили в ГУ Национальной полиции Ровенской области.
Подростков доставили в ожоговое отделение ровенской больницы, а девятилетнего мальчика госпитализировали с ожогами ног в местную больницу. Жизни детей ничего не угрожает. На месте происшествия работали сотрудники газовой службы, не обнаружили которые утечки газа. Согласно заключению специалистов, взрыв произошел из-за природных изменения среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.
Полиция устанавливает происхождение пиротехнического устройства. Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
По информации правоохранителей, все пострадавшие — дети из благополучных семей.
Ранее полицейские обнаружили более одной тысячи боеприпасов в доме, где из-за взрыва неустановленного устройства погибли двое детей.
А в Киевской области нетрезвый мужчина угрожал родственникам гранатой, обещая взорвать всех.
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