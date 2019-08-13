25.10 / 25.39 28.02 / 28.46
Киев: +32
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице (фото)

13:50 13 августа 2019 257
люк колодца
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В понедельник, 12 августа в городе Радивилов Ровенской области неожиданно прозвучал взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей 15, 14 и девяти лет. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Ранее в Днепропетровской области в результате взрыва на детской площадке были травмированы шестеро детей.

— Следственно-оперативная группа установила, что 15-летний школьник бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка. Вследствие взрыва трое подростков, в том числе девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела, — сообщили в ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Подростков доставили в ожоговое отделение ровенской больницы, а девятилетнего мальчика госпитализировали с ожогами ног в местную больницу. Жизни детей ничего не угрожает. На месте происшествия работали сотрудники газовой службы, не обнаружили которые утечки газа. Согласно заключению специалистов, взрыв произошел из-за природных изменения среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.

Полиция устанавливает происхождение пиротехнического устройства. Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

По информации правоохранителей, все пострадавшие — дети из благополучных семей.

Ранее полицейские обнаружили более одной тысячи боеприпасов в доме, где из-за взрыва неустановленного устройства погибли двое детей.

А в Киевской области нетрезвый мужчина угрожал родственникам гранатой, обещая взорвать всех.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер