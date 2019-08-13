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Россияне под видом женщин вербуют украинских военных в соцсетях, — СБУ
В СБУ разоблачили коварную тактику вражеских агентов по отношению к украинским военнослужащим. Сотрудники российских спецслужб создают себе «женский» профиль в социальных сетях, а потом активно ищут «френдов» из числа украинских военных. Когда контакт налажен и началась активная переписка, «красотки из соцсетей» начинают выпытывать секретную информацию и обещать за нее материальное вознаграждение.
Именно таким нехитрым способом пытались завербовать руководителя подразделения ВСУ, несущего службу в районе операции Объединенных сил. В соцсетях с военным сконтактировала девушка из Москвы. Узнав, что ее новый друг служит в ВСУ, персона попыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера. Также собеседница предложила военному собирать сведения, интересующие ФСБ, и получать за военные секреты денежное вознаграждение. Россиянку интересовала оснащенность украинских воинских частей, их численный состав и дислокация.
В переписке женщина активно подчеркивала «материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России». Также военному обещали помощь с выездом в РФ и получением жилья.
Попытку вербовки офицер пресек самостоятельно, обратившись в СБУ. После этого случая Служба безопасности вновь призвала украинцев к осторожности в социальных сетях. По закону граждане Украины, которые сами добровольно заявили о вербовочных предложениях от иностранных спецслужб, освобождаются от уголовной ответственности.
Напомним, ранее СБУ выявила на Донбассе агентурную сеть ГРУ РФ, а также пресекла попытки использования спецслужбами России социальных сетей Facebook и Twitter.
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