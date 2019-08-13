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Не вовремя проснулась: стали известны обстоятельства инцидента в Одессе, где женщину выбросил с балкона бывший муж
В Одессе задержан мужчина, который сбросил с балкона свою бывшую жену после, как выяснилось, неудачной попытки обокрасть ее.
Как сообщили в Малиновском райотделе полиции, ночью на линию «102» поступило сообщение о том, что на улице Космонавтов неизвестный с балкона на третьем этаже многоэтажного дома столкнул женщину. Прибывшая на место оперативно-следственная группа установила злоумышленника — бывшего супруга пострадавшей женщины, который пробрался в квартиру через открытую балконную дверь.
«Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж собирает ее вещи — очевидно, с целью кражи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное, между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку квартиры с балкона», — рассказали в полиции.
Соседи, ставшие очевидцами ЧП, сразу вызвали скорую помощь и полицию.
По данным правоохранителей, женщина с многочисленными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. Ее бывший 32-летний муж, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию.
Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее «ФАКТЫВ» сообщали о том, что в Одессе из окна 9-го этажа дома по улице Академика Вильямса выбросилась женщина. Соседи пытались предотвратить трагедию, но им это не удалось.
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