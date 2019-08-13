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"Оранжевая зараза": лидер российской оппозиции внезапно отличилась выпадом в адрес Майдана
Одну из лидеров российской оппозиции Любовь Соболь уличили в странных выпадах в адрес Майдана. Так, российская активистка потребовала не причислять ее и ее сторонников к «оранжевой заразе». Заявление было сделано перед массовыми акциями в Москве 10 августа.
За время, прошедшее с момента публикации твита, Соболь так и не прокомментировала, что она имела в виду. Журналист и блогер Аркадий Бабченко на примере твита Соболь еще раз продемонстрировал, что русский оппозиционер совсем не обязательно доброжелательно настроен по отношению к Украине.
Другие пользователи соцсетей согласны: участники протестов в России ориентируются исключительно на внутрироссийскую повестку.
Напомним, ранее политический эксперт Андрей Окара в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что Майдан по киевскому сценарию — слишком радикальный и слишком нереализуемый для Москвы образ, и организовать такие протесты в российской столице невозможно.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?