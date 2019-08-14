Происшествия

В Ивано-Франковске у местного валютчика прямо на улице отобрали миллион

Дерзкое ограбление средь белого дня произошло в Ивано-Франковске на весьма оживленной улице Троллейбусной. Ранее в Киевской области правоохранители со стрельбой задержали иностранных граждан, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района, угрожая оружием, отобрали у мужчины крупную сумму денег.

Как пишет местное издание «Галка», двое неизвестных отобрали у сидевшего в машине мужчины сумку, в которой находилось 900 тысяч гривен. Грабители скрылись на темном седане.

— По словам свидетелей, злоумышленники были не славянской внешности, а потерпевший занимается обменом валюты. На выездах из города полиция установила стоп-контроль, — уточняет издание.

На утро среды, 14 августа, полиция никаких комментариев по этому поводу не давала.

Ранее в Киеве сотрудник обменника попытался скрыться с крупной суммой в иностранной валюте, которую ему принесли на обмен. Мошенника помогли задержать неравнодушные прохожие.

Мешок с деньгами удалось украсть из-под носа инкассаторов неизвестному мужчине в столице.

Фото — чат 112



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