У звезды «Игры престолов» отобрали восьмимесячного ребенка (фото, видео)

Шоу-бизнес

Британская актриса еврейского происхождения Джозефин Гиллан, сыгравшая роль проститутки Мареи в культовом телесериале «Игра престолов», съемки которого завершились недавно, утверждает, что социальные служба Израиля «похитили» ее восьмимесячного ребенка.

Гиллан родила свою дочь Глорию в Израиле, приехав туда незадолго до родов. Когда девочке было пять месяцев социальные службы обязали мать пройти лечение от послеродовой депрессии. В это время за Глорией ухаживала подруга 31-летней Джозефин.

Несколько дней назад среди ночи сотрудники социальных служб в сопровождении полицейских пришли к подруге, забрали ребенка, несмотря на протесты женщины, и передали его в другую семью. Видео момента, когда от ее подруги увозят Глорию, Гиллан разместила в соцсети Twitter.

У самой Джозефин Гиллан, как сообщает Daily Mail, были нелегкие детство и юность: она пережила изнасилования, алкогольную и наркотическую зависимость. Ее саму также передали в приемную семью.

Гиллан снималась в порнофильмах и занималась проституцией. Роль проститутки Мареи по иронии судьбы помогла ей выбраться из этой трясины и подарила новую жизнь. Рожать в Израиль женщина отправилась потому, что боялась британских соцслужб.

Absolutely heartbreaking! My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback distressing and disturbing to watch for those with a heart pic.twitter.com/k1rBaUwmgk — josephine gillan (@Officialmarei) August 7, 2019

Борьбу с алкоголизмом после завершения съемок «Игры престолов» пришлось, как писали ранее «ФАКТЫ», вести также исполнителю одной из главных ролей Киту Харингтону.

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