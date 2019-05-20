Стало известно, чем закончилась "Игра престолов" (фото)

Шоу-бизнес

«Игра престолов» закончилась! Интерес к заключительной серии культового сериала был настолько огромен, что видеосервис HBO Go не выдержал наплыва пользователей. Согласно отзывам посетителей сайта, наиболее значительные сбои наблюдались в США, Бразилии и Польше. Куба, Мексика, Великобритания, Швеция, Дания, Аргентина, Испания, Колумбия испытывали значительные затруднения во время просмотра. Показ последней серии начался 20 мая в 04:00 по киевскому времени. Ее продолжительность составила 140 минут.

А дальше идут сплошные спойлеры! Желающим сохранить интригу до собственного просмотра заключительной серии читать категорически не рекомендуется! Добро пожаловать тем, кто просто хочет поскорее узнать финал этой захватывающей истории!

Ранее «ФАКТЫ» проанализировали с помощью пользователей соцсетей, каким может быть завершение «Игры престолов». Рассматривались шесть основных кандидатов — Дейенерис Таргариен, Джон Сноу, Санса Старк, Тирион Ланнистер, Арья Старк и Бран Старк. Причем у Брана, известного как Трехглазый Ворон, по оценке пользователей соцсетей, было наименьшее количество шансов по сравнению с другими претендентами на Железный Трон.

Санса Старк

Однако именно Бран в итоге был провозглашен повелителем шести королевств! Именно шести, потому что Санса Старк отказалась присягать своему брату и заявила, что Север был и остается вольным королевством.

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Она и будет им повелевать. Бран не стал возражать.

Бран Старк

Как же такое стало возможно?! Произошло то, что предвидели многие поклонники сериала. Безумная королева Дейенерис Таргариен, безжалостно уничтожив в предпоследней серии Королевскую Гавань, совершила тем самым ужасное преступление, которое ей нельзя было простить. В последней серии Дейенерис велела бросить в темницу Тириона, обвинив его в предательстве.

Тирион Ланнистер

К нему пришел Джон Сноу. Тирион попытался убедить его в том, что необходимо остановить Дейенерис, которая уже провозгласила себя новой королевой. Джон ушел от Тириона в сомнениях. Он нашел Дейенерис возле Железного Трона. Для него стало очевидно, что его возлюбленная никогда не остановится, а будет продолжать убивать.

Джон Сноу

Дейенерис обняла Джона. В тот момент, когда их уста слились в поцелуе, Сноу вонзил свой кинжал в королеву!

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Единственный уцелевший дракон Дрогон почувствовал, что его повелительница погибла. Он внезапно появился рядом с Железным Троном. Дрогон расплавил трон своим пламенем! Затем забрал тело Дейенерис и улетел с ним, не тронув Сноу.

Освобожденный Тирион созвал на совет представителей всех семи королевств и предложил выбрать нового короля. Так Бран и стал повелителем всего Вестероса за исключением Севера. Тириона он объявил своим главным советником.

Арья Старк

Джон Сноу дал обет никогда не жениться и не заводить детей. Он вернулся в орден Ночного Дозора. Арья Старк отправилась исследовать новые земли, лежащие к западу от Вестероса…

Остается добавить, что до премьеры заключительного эпизода на сайте Change.org появилась петиция, требующая от канала HBO переснять весь восьмой сезон «Игры престолов». По состоянию на 19 мая ее подписали более миллиона зрителей!

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