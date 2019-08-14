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Доказательства для Гааги: террорист Бородай рассказал о роли Путина в создании «ДНР» и «ЛНР»
Основатель «ДНР» и бывший лидер донецких боевиков Александр Бородай сделал откровенное заявление о роли Путина в становлении террористических «республик» на Донбассе. Известный украинский блогер Денис Казанский выложил в сеть видео признания бандита. Напомним, нынешний главарь боевиков Денис Пушилин резко озаботился вопросами своей безопасности.
«Я хочу сказать, что мы конкретно такому человеку, как президент Российской Федерации Владимир Путин несколько должны. Мы — это те добровольцы, которые пришли в 2014 году. Мы ему самую малость задолжали — жизнь», — сказал Бородай.
По его словам, если бы не политика Путина, не его «решения и действия» …не было бы «русского Донбасса. Донецкой и Луганской народных республик».
Комментируя заявление, Казанский делает вывод, что именно потому и нет смысла звонить Путину и жаловаться на обстрелы боевиков ЛДНР, ведь лишь благодаря ему они вообще существуют.
Напомним, боевики «ДНР» только через три дня передали украинской стороне тело погибшего бойца «Азова».
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