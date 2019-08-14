Происшествия

В Киеве мотоцикл влетел в кроссовер: подробности и фото с места жуткого ДТП

Жуткое ДТП произошло в Киеве около 19 часов в среду, 14 августа, на улице Софии Русовой (в районе станции метро «Осокорки»).

Как рассказали «ФАКТАМ» свидетели аварии, неподалеку от пересечения с улицей Чавдар спортивный мотоцикл Honda с двумя молодыми людьми врезался в кроссовер Nissan Juke, который стоял и собирался поворачивать во двор.

В результате столкновения тяжелые травмы получили мотоциклист и его пассажир. Оба были без защитной экипировки и шлемов.

По словам очевидцев, прибывшие на место ДТП патрульные оказали первую помощь пострадавшим и передали их медикам. Судя по одежде парней, они как раз возвращались с пляжа.

Почему мотоцикл вылетел на встречную полосу, предстоит выяснить полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 августа на проспекте Победы в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погиб известный диджей Александр Лисогор (Gabber). В сеть попало видео столкновения его мотоцикла с автомобилем.

Днем ранее в Ирпене под Киевом погиб байкер. Его тяжелый мотоцикл Triumph врезался в бетонный блок.

А в Житомирской области мотоциклист чудом выжил во время столкновения с летевшим по встречке BMW. Теперь искалеченный байкер вынужден доказывать, что не виноват в аварии.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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