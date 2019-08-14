- 22:33 Известная российская телеведущая Ида Галич ждет ребенка
- 22:15 Полнолуние 15 августа: аккуратно обращайтесь с деньгами и не планируйте операции
- 22:10 В Киеве мотоцикл влетел в кроссовер: подробности и фото с места жуткого ДТП
- 22:01 «Ливерпуль» — «Челси» — 0:1: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок УЕФА
- 21:53 К замминистра Юрию Гримчаку пришли с обыском: что об этом известно
- 21:39 Пинчука вызвали на допрос в ГПУ: опубликован документ
- 21:30 Между принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой существует особая связь
- 21:29 Второй Чернобыль: после взрыва в Северодвинске закрыты детские сады, а в магазинах скупают йод и водку
- 21:12 Убийство Дианы Хриненко: СМИ сообщили о задержании подозреваемого
- 20:52 Доказательства для Гааги: террорист Бородай рассказал о роли Путина в создании «ДНР» и «ЛНР»
- 20:52 «Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- 20:14 У звезды «Игры престолов» отобрали восьмимесячного ребенка
В Киеве мотоцикл влетел в кроссовер: подробности и фото с места жуткого ДТП
Жуткое ДТП произошло в Киеве около 19 часов в среду, 14 августа, на улице Софии Русовой (в районе станции метро «Осокорки»).
Как рассказали «ФАКТАМ» свидетели аварии, неподалеку от пересечения с улицей Чавдар спортивный мотоцикл Honda с двумя молодыми людьми врезался в кроссовер Nissan Juke, который стоял и собирался поворачивать во двор.
В результате столкновения тяжелые травмы получили мотоциклист и его пассажир. Оба были без защитной экипировки и шлемов.
По словам очевидцев, прибывшие на место ДТП патрульные оказали первую помощь пострадавшим и передали их медикам. Судя по одежде парней, они как раз возвращались с пляжа.
Почему мотоцикл вылетел на встречную полосу, предстоит выяснить полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 августа на проспекте Победы в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погиб известный диджей Александр Лисогор (Gabber). В сеть попало видео столкновения его мотоцикла с автомобилем.
Днем ранее в Ирпене под Киевом погиб байкер. Его тяжелый мотоцикл Triumph врезался в бетонный блок.
А в Житомирской области мотоциклист чудом выжил во время столкновения с летевшим по встречке BMW. Теперь искалеченный байкер вынужден доказывать, что не виноват в аварии.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».