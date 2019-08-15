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Пассажирский самолет, летевший из России в Крым, загорелся в воздухе: подробности и фото

В России потерпел катастрофу следовавший в аннексированный Крым пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в кукурузном поле после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский». 15 пассажиров получили травмы, причем повреждения стали следствием экстренной эвакуации, сообщают российские Telegram-ресурсы.

Всего на борту находилось 226 человек и 7 человек экипажа. Самолет компании «Уральские авиалинии» направлялся в Симферополь.

По официальным данным, причиной аварии могло стать «многочисленное попадание птиц» в двигатели самолета.

В сети появились фото с места авиакатастрофы.

Напомним, в июле в России произошло опасное ЧП с суперсовременным лайнером Sukhoi Superjet, выполнявшем рейс из Краснодара в Тюмень.

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