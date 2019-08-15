- 08:23 Задержали в магазине: последние подробности ареста замминистра Юрия Гримчака
- 08:02 Зеленский с коллегами долго был одним из создателей «русского мира», — Андрей Куликов
- 07:54 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:50 Пассажирский самолет, летевший из России в Крым, загорелся в воздухе: подробности и фото
- 07:48 Из-за камней в желчном пузыре нарушается сердечный ритм и повышается давление, — врач
- 07:32 Изобретен пластырь, который быстро заживляет любые раны
- 07:21 Чёрное лето Путина: пожар на фосфорном заводе в России сняли на видео
- 06:45 Курортный Геническ под угрозой: в мэрии бьют в набат
- 06:25 Похудел ради мечты: мужчина сумел сбросить сто килограммов веса и найти свою любовь (удивительные фото)
- 06:14 «Королевский» полет: американец оказался единственным человеком на борту самолета
- 06:10 Снимала порно с двухлетней дочкой: в США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы
- 05:47 Температурные качели и дожди: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Пассажирский самолет, летевший из России в Крым, загорелся в воздухе: подробности и фото
В России потерпел катастрофу следовавший в аннексированный Крым пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в кукурузном поле после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский». 15 пассажиров получили травмы, причем повреждения стали следствием экстренной эвакуации, сообщают российские Telegram-ресурсы.
Всего на борту находилось 226 человек и 7 человек экипажа. Самолет компании «Уральские авиалинии» направлялся в Симферополь.
По официальным данным, причиной аварии могло стать «многочисленное попадание птиц» в двигатели самолета.
В сети появились фото с места авиакатастрофы.
Напомним, в июле в России произошло опасное ЧП с суперсовременным лайнером Sukhoi Superjet, выполнявшем рейс из Краснодара в Тюмень.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!