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Маршрутка на "Лесной" в Киеве выгорела дотла: появились новые подробности и фото
В ГСЧС подтвердили факт возгорания маршрутки в районе станции метро «Лесная» в Киеве. В соответствии с сообщением спасателей, пожар произошел на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена.
Возгорание произошло во время движения автобуса. К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было.
Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако попытка закончилась неудачей.
На момент прибытия спасателей огонь охватил почти всю площадь салона автобуса. Потушить его удалось в 9:30.
В результате возгорания в транспортное средство сгорело полностью.
Напомним, этот пожар стал третьим за месяц.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!