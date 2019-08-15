Происшествия

Маршрутка на "Лесной" в Киеве выгорела дотла: появились новые подробности и фото

В ГСЧС подтвердили факт возгорания маршрутки в районе станции метро «Лесная» в Киеве. В соответствии с сообщением спасателей, пожар произошел на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена.

Возгорание произошло во время движения автобуса. К счастью, пассажиров в транспортном средстве не было.

Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако попытка закончилась неудачей.

На момент прибытия спасателей огонь охватил почти всю площадь салона автобуса. Потушить его удалось в 9:30.

В результате возгорания в транспортное средство сгорело полностью.

Напомним, этот пожар стал третьим за месяц.

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