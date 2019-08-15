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Научили в школе: 8-летняя девочка в Николаеве сумела спастись во время пожара в квартире (фото)
14 августа в 21:39 в на пульт Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре. Горело в однокомнатной квартире на 3-м этаже 5-этажного жилого дома по проспекту Героев Украины. Звонили соседи, которые почувствовали запах дыма.
Когда по указанному адресу прибыли два отделения спасателей 1-й Государственной пожарно-спасательной части, выяснилось, что в горящей квартире, вероятно, находится 8-летняя девочка. Родители были на работе.
Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, командир отделения прапорщик Владимир Муленко начал стучать в соседнюю дверь и звать ребенка, приготовившись войти в задымленное помещение. Однако этого не потребовалось. Маленькая Настя, хоть и осталась дома одна (родители были на работе), не растерялась и поступила, как настоящий профессионал: почувствовав запах дыма, присела на пол, закрыла нос и рот тканью и начала двигаться в сторону двери, к выходу из квартиры.
Надев на девочку кислородную маску, спасатель вывел ее на свежий воздух и передал бригаде скорой помощи. Спасатели вывели во двор 12 жильцов близлежащих квартир и приступили к тушению огня. В 22:29 пожар ликвидировали.
Никто не пострадал, хотя огонь уничтожил мебель и личные вещи. Причина пожара устанавливается.
Как рассказала Настя, она поступила именно так, как ее учили делать на школьных занятиях в случае пожара.
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