«Я очень соскучился»: Олег Винник сделал откровенное признание (фото)

Шоу-бизнес

Завершены съемки кастингов 10-го сезона популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Продюсеры обещают, что он будет особенным в истории проекта и соберет на свой юбилей рекордное количество звезд. Знаменитости будут появляться на сцене шоу и за кулисами. Популярные артисты украинского шоу-бизнеса поздравят «Х-фактор» своими выступлениями, а на кастингах, каждый день участников будет встречать новый судейский состав.

Кресла жюри в этом году будут занимать Оля Полякова, Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров, Нино Катамадзе, Олег Винник и Игорь Кондратюк. Впервые в судейском кресле шоу окажется и мировая звезда — итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира и чей гастрольный график расписан на год вперед — Алессандро Сафина.

— Я очень кайфую за этим столом, ведь рядом со мной — драйвовые, крутые и прекрасные люди, с которыми очень приятно проводить время, — говорит Дмитрий Шуров. — С другой стороны, я все равно не могу сказать «да», когда не вижу в человеке х-фактор. Это иногда бывает достаточно больно, потому что у человека случаются разные обстоятельства. Но все же самая крутая фишка этого шоу в том, что иногда совершенно новые в музыке люди включают внутри себя что-то невероятное и полностью меняются на сцене. Меняя при этом и свою жизнь.

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк признался, что «Х-фактор» — большая и яркая часть его телевизионной жизни.

— Шесть лет я жил этим проектом, и спасибо телеканалу СТБ, что снова буду частью легендарного мирового формата, — рассказал «ФАКТАМ» Кондратюк.

Ради любимого проекта всего на один день в Украину прилетела и звезда мирового джаза, грузинская певица и композитор Нино Катамадзе, которая тоже сидела в кресле жюри шоу.

— Я счастлива вновь увидеть любимых коллег, друзей и съемочную группу, — сказала Нино. — Вспоминаю проект каждый раз с очень трепетной любовью. Мне уже давно хотелось всех увидеть, поэтому я с удовольствием приняла приглашение прилететь на юбилей!

Олег Винник, просидевший в кресле жюри несколько сезонов, признался, что уже успел соскучиться по проекту.

— Я всегда говорил, что мое пребывание на «Х-факторе» — не только для того, чтобы кого-то чему-то научить, но и самому поучиться, — сказал Олег. — Этот проект очень повлиял на меня как артиста и просто человека.

В 10-м сезоне «Х-фактора» появилась новая ведущая — ею стала известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова. За время работы на телевидении Даша вела самые разнообразные проекты — утренние, кулинарные, автомобильные, социальные. Трегубова признается, что работать на масштабном вечернем шоу — ее давняя мечта.

— Я обожаю этот проект — его энергию и талантливых людей, — говорит Даша. — Самое ценное для меня — сообщения от участников, даже тех, кто не прошел в тренировочный лагерь. Они благодарят за поддержку, вдохновение, помощь и рады, что в напряженный момент рядом была именно я. Это и есть мой х-фактор.

— Десятый день рождения шоу будет особенным для зрителей и настоящим вызовом для нас, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта Елена Романенко. — Этой осенью здесь соберется наибольшее количество звезд за всю историю проекта — артисты, в которых точно есть свой х-фактор, который и привел их к успеху.

Впервые этап кастингов превратится в настоящий звездный челлендж — наша четверка судей получила возможность передать свое место за столом жюри тем коллегам по шоу-бизнесу, кто точно знает, какой х-фактор необходим для успешной музыкальной карьеры. Еще больше звезд поздравят проект теплыми пожеланиями и яркими выступлениями во время прямых эфиров. А финал, во время которого страна узнает имя победителя десятого сезона, станет предновогодним подарком для всех зрителей.

В десятом сезоне на кастингах шоу было прослушано почти 4 тысячи человек. За восемь дней телекастинга судьи шоу прослушали 207 участников и только половина из них получила минимум три «да» от судей и прошла в следующий этап отбора — тренировочный лагерь.

Кастинги шоу уже отсняты. В этом году съемки прошли на новой площадке — в ДК КПИ им. И. Сикорского. Музыкальным продюсером шоу второй сезон подряд стал Вадим Лисица. И если в прошлом сезоне он присоединился к проекту на этапе тренировочного лагеря, то в этом году Вадим приступил к работе с проектом с самого начала. Он принимал участие в утверждении героев проекта, помогал подбирать репертуар тем, у кого не было материала, а также консультировал всех желающих по выступлению.

— В прошлом году я на этом этапе не работал, для меня кастинги — это новая история, — сказал «ФАКТАМ» Вадим. - Первые дни было непросто, потому что для меня, 43-летнего человека, постигать новые механизмы работы было неожиданно. Но это очень приятный опыт.



Самому младшему участнику кастингов этого года — 14 лет, и по правилам шоу это минимально допустимый возраст для участия в проекте. А вот самому старшему герою, решившемуся исполнить свою мечту и попасть на сцену проекта, 79 лет.

По правилам проекта только в тренировочном лагере судьи узнают, какая категория участников им достанется. Всего их четыре: «Парни», «Девушки», «Коллективы» и «Те, кому за 30». Жюри предстоит выбрать по три сильнейших участника, с которыми они пройдут в прямые эфиры и сразятся за победу в шоу.

Премьера десятого сезона «Х-фактора» состоится 14 сентября, прямые эфиры стартуют 29 ноября, а уже 28 декабря страна узнает имя победителя праздничного сезона шоу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший судья «Х-Фактора» рэпер Серега стал студентом. Давний фанат авиации Сергей Пархоменко, выступающий сейчас под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, будет учиться на факультете самолетостроения в харьковском вузе.

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