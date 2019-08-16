Официальный курс доллара в Украине растет, а наличный — падает: что происходит

Деньги

После заметного снижения курс доллара незначительно укрепился. За два дня стоимость американской валюты выросла на 18 копеек. При этом европейская валюта подорожала всего на 2 копейки. В пятницу, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,32 грн за доллар и 28,23 грн за евро. При этом на наличном валютном рынке стоимость американской и европейской валюты несколько снизилась. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,08 грн, а продают — по 25,37 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,83 грн, продажи — 28,30 грн.

«Гривня на наличном рынке стабильна и с утра в пятницу торгуется на уровне 25,32 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Особых драйверов для движения рынка пока нет. Участники отслеживают ситуацию на сырьевых рынках, а также ситуацию у аграриев, которые, пользуясь низким курсом, привлекают кредиты для покупки удобрений.

Вероятно, в ближайшей перспективе наличная гривня сохранит стабильность и будет торговаться вблизи 25,3 грн за доллар.

Курс на межбанковском рынке находится на отметке 25,12 грн за доллар. Наличный и межбанковский курсы расходятся, что говорит о формировании дисбаланса на валютном рынке и растущем спросе на наличную валюту. Речь идет о смене настроений, и это сигнал к возможному ослаблению гривни", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что относительная стабильность на валютном рынке наблюдалась всю неделю.

«За минувшую неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился, в других же сегментах валютного рынка доллар незначительно подешевел — на 0,1−0,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 25,32 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,17−25,21 до 25,15−25,18 (- 0,1%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 25,12−25,45 до 25,08−25,37 (- 0,2%/- 0,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,3% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

В течение недели мы наблюдали консолидацию курса в середине диапазона 25,0−25,5 грн и его медленное сползание к нижней границе этого коридора. Возможно, данный уровень в очередной раз станет поддержкой для доллара и ниже него курс не опустится. Такой сценарий возможен в случае, если при каждой попытке доллара опуститься ниже 25 грн НБУ будет активно наращивать интервенции по покупке валюты. Такое развитие событий весьма вероятно, несмотря на то, что НБУ регулярно публично заявляет о том, что не регулирует курс и не «защищает» никакие уровни.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,1 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 25,0−25,3 грн", — отметил аналитик.

В сложившихся условиях на валютном рынке многие украинцы задумываются о том, какие последствия может иметь нынешнее укрепление национальной валюты.

«Для потребителей это положительно, так как они могут приобретать больше импортных товаров, которые становятся дешевле, — сообщил «ФАКТАМ» партнер компании iPlan Сергей Микулов. — А для производителей, что более важно (так как они дают налоги, занятость, решают вопросы социальной ответственности) фактор укрепления гривни имеет отрицательный эффект. Так как у них падают объемы продаж. Это касается предприятий, ориентированных и на внутренний спрос, и на экспорт.

Тем не менее в нынешней финансовой ситуации, в связи с укреплением гривни по отношению к доллару и евро, можно ожидать снижения стоимости товаров. Но это касается только тех товаров, которые импортируются и по которым есть активная конкуренция. Это техника, одежда. А вот горюче-смазочные материалы вряд ли подешевеют.

Цены на товары, которые экспортно зависимы (зерновые, масличные, мед), могут даже повыситься. Дело в том, что издержки на их производство относительно постоянны и имеют украинскую «прописку», а выручка, которая приходит из-за рубежа, дает все меньше гривневого эквивалента и его может не хватить на покрытие расходов, финансирование капитальных инвестиций и выплату запланированных дивидендов.

Что касается прогнозов, то нынешнее укрепление гривни может продолжиться до тех пор, пока производители наших основных статей экспорта (а это зерновые и масличные культуры, руда, сталь) готовы будут терпеть снижение экспортной выручки, связанной с падением курсов иностранных валют, с учетом своих расходов на производство, затрат на капитальные инвестиции и норм прибыли.

А еще гривня начнет девальвировать, как только уровень доходности облигаций внутреннего государственного займа и риск Украины как заемщика сравняется с более благополучными странами — альтернативами для вложения средств нерезидентов. Сейчас ими могут стать Египет, Эквадор, Колмубия.

Если курс гривни снова пойдет вниз, то упадет уровень потребления как у населения, так и у бизнеса, замедлится рост экономики. Поэтому лучше снижать стоимость денег, чтобы дать бизнесу возможность финансировать развитие производства, наращивать его объемы, снижая таким образом себестоимость и привлекая новую валюту в страну, не допуская обвала курса", — считает Микулов.

Стоит напомнить, что вскоре в Украине изменятся правила кредитования. В Нацбанке признали несовершенство ныне существующей в стране кредитной системы и обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу. В связи с этим председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что для построения эффективной системы защиты прав граждан в НБУ создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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