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Деньги

Официальный курс доллара в Украине растет, а наличный — падает: что происходит

13:36 16 августа 2019 362
обмен валют
Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

После заметного снижения курс доллара незначительно укрепился. За два дня стоимость американской валюты выросла на 18 копеек. При этом европейская валюта подорожала всего на 2 копейки. В пятницу, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,32 грн за доллар и 28,23 грн за евро. При этом на наличном валютном рынке стоимость американской и европейской валюты несколько снизилась. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,08 грн, а продают — по 25,37 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,83 грн, продажи — 28,30 грн.

«Гривня на наличном рынке стабильна и с утра в пятницу торгуется на уровне 25,32 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Особых драйверов для движения рынка пока нет. Участники отслеживают ситуацию на сырьевых рынках, а также ситуацию у аграриев, которые, пользуясь низким курсом, привлекают кредиты для покупки удобрений.

Вероятно, в ближайшей перспективе наличная гривня сохранит стабильность и будет торговаться вблизи 25,3 грн за доллар.

Курс на межбанковском рынке находится на отметке 25,12 грн за доллар. Наличный и межбанковский курсы расходятся, что говорит о формировании дисбаланса на валютном рынке и растущем спросе на наличную валюту. Речь идет о смене настроений, и это сигнал к возможному ослаблению гривни", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что относительная стабильность на валютном рынке наблюдалась всю неделю.

«За минувшую неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился, в других же сегментах валютного рынка доллар незначительно подешевел — на 0,1−0,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 25,32 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,17−25,21 до 25,15−25,18 (- 0,1%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 25,12−25,45 до 25,08−25,37 (- 0,2%/- 0,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,3% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

В течение недели мы наблюдали консолидацию курса в середине диапазона 25,0−25,5 грн и его медленное сползание к нижней границе этого коридора. Возможно, данный уровень в очередной раз станет поддержкой для доллара и ниже него курс не опустится. Такой сценарий возможен в случае, если при каждой попытке доллара опуститься ниже 25 грн НБУ будет активно наращивать интервенции по покупке валюты. Такое развитие событий весьма вероятно, несмотря на то, что НБУ регулярно публично заявляет о том, что не регулирует курс и не «защищает» никакие уровни.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,1 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 25,0−25,3 грн", — отметил аналитик.

В сложившихся условиях на валютном рынке многие украинцы задумываются о том, какие последствия может иметь нынешнее укрепление национальной валюты.

«Для потребителей это положительно, так как они могут приобретать больше импортных товаров, которые становятся дешевле, — сообщил «ФАКТАМ» партнер компании iPlan Сергей Микулов. — А для производителей, что более важно (так как они дают налоги, занятость, решают вопросы социальной ответственности) фактор укрепления гривни имеет отрицательный эффект. Так как у них падают объемы продаж. Это касается предприятий, ориентированных и на внутренний спрос, и на экспорт.

Тем не менее в нынешней финансовой ситуации, в связи с укреплением гривни по отношению к доллару и евро, можно ожидать снижения стоимости товаров. Но это касается только тех товаров, которые импортируются и по которым есть активная конкуренция. Это техника, одежда. А вот горюче-смазочные материалы вряд ли подешевеют.

Цены на товары, которые экспортно зависимы (зерновые, масличные, мед), могут даже повыситься. Дело в том, что издержки на их производство относительно постоянны и имеют украинскую «прописку», а выручка, которая приходит из-за рубежа, дает все меньше гривневого эквивалента и его может не хватить на покрытие расходов, финансирование капитальных инвестиций и выплату запланированных дивидендов.

Что касается прогнозов, то нынешнее укрепление гривни может продолжиться до тех пор, пока производители наших основных статей экспорта (а это зерновые и масличные культуры, руда, сталь) готовы будут терпеть снижение экспортной выручки, связанной с падением курсов иностранных валют, с учетом своих расходов на производство, затрат на капитальные инвестиции и норм прибыли.

А еще гривня начнет девальвировать, как только уровень доходности облигаций внутреннего государственного займа и риск Украины как заемщика сравняется с более благополучными странами — альтернативами для вложения средств нерезидентов. Сейчас ими могут стать Египет, Эквадор, Колмубия.

Если курс гривни снова пойдет вниз, то упадет уровень потребления как у населения, так и у бизнеса, замедлится рост экономики. Поэтому лучше снижать стоимость денег, чтобы дать бизнесу возможность финансировать развитие производства, наращивать его объемы, снижая таким образом себестоимость и привлекая новую валюту в страну, не допуская обвала курса", — считает Микулов.

Стоит напомнить, что вскоре в Украине изменятся правила кредитования. В Нацбанке признали несовершенство ныне существующей в стране кредитной системы и обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу. В связи с этим председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что для построения эффективной системы защиты прав граждан в НБУ создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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