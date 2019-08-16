Происшествия

В Ровно пришлось оказывать помощь полицейскому, которого искусал водитель-наркоман

Инцидент произошел в Ровно в пятницу, 16 августа, на улице Соборной. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Daewoo Lanos, у которого не работали габаритные огни.

— За рулем находился 31-летний мужчина. Во время оформления на него административного материала о правонарушении, он повел себя агрессивно, стал нецензурно выражаться, рвал форму на сотруднике полиции, а затем нанес телесные повреждения 31-летнему лейтенанту полиции и механические повреждения задних дверей служебного автомобиля правоохранителей Toyota Prius, — сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Патрульным все же удалось утихомирить нарушителя, на него надели наручники и доставили в Ровенский отдел полиции.

— Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания, — уточнил замначальника Ровенского отдела полиции Павел Пастушок. — Решается вопрос о объявлении ему подозрения в умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

По внешним признакам задержанный водитель находился в состоянии наркотического опьянения, у него взяты биологические образцы.

Пострадавший полицейский обратился в больницу. Ему поставили диагноз: раны от укусов предплечья, ушиб грудной клетки, рваная рана пальца руки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16 августа в Одессе во время массового митинга у здания областного совета ВИЧ-позитивный поэт и блогер Станислав Домбровский укусил активиста Владислава Балинского. Вообще этот день в Одессе выдался горячим. На заседании Одесского облсовета депутаты подрались и пытались сорвать украинский флаг. А в здание в это время нагрянули с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.

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