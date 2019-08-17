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Происшествия

На Львовщине африканская чума свиней: ночью экстренно введен карантин

10:42 17 августа 2019 164
поросенок
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В пятницу, 16 августа, на территории свинофермы, расположенной вблизи села Кавское Стрыйского района Львовской области, были зафиксированы случаи смерти поголовья свиней.

«Экспресс-методом в лаборатории подтвердили наличие возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) у погибших животных», — сообщила Львовская областная государственная администрация.

Ночью в субботу, 17 августа, во Львовской ОГА прошло заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором было принято решение объявить карантин сроком 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг очага заболевания и введен план мероприятий по противодействию распространения инфекции.

По информации других источников, вспышка АЧС произошла в одном из самых больших в Украине свинокомплексов — аграрной компании «Галичина-Запад», где ежегодно выращивают более 190 тысяч свиней. Как известно, единственный способ предотвратить эпидемию — полное уничтожение животных и утилизация их трупов.

Напомним, ранее вспышка АЧС была зафиксирована в Одесской области. В результате регион потерял 100 свиноферм. А в Житомирской и Запорожской областях инфекцией оказалось поражено поголовье диких свиней.

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