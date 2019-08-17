Масштабная спецоперация в Киеве: задержаны адвокаты и столичный чиновник

Происшествия

Оперативники СБУ и Генеральной прокуратуры провели в Киеве спецоперацию по задержанию преступной группы т.н. «черных регистраторов». Участники группировки организовали масштабную схему по завладению недвижимым имуществом государственной и коммунальной собственности, чем причинили убытки в размере 1,5 млрд. гривен. Об этом в своем Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

В результате спецоперации задержаны семеро фигурантов дела (среди них трое организаторов схемы и четверо исполнителей). Среди задержанных оказались двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции в Киеве.

По словам Луценко, правоохранители надеются, что изъятые у членов группировки документы позволят в дальнейшем отработать и роль судей в принятии необходимых рейдерам решений.

Напомним, в начале августа сотрудники СБУ в Одессе разоблачили преступную деятельность государственных регистраторов, бывших сотрудников Государственной строительно-архитектурной инспекции и должностных лиц Одесского региона. В то же время под Киевом были задержаны рейдеры, пытавшиеся захватить агропредприятие на основании поддельных документов. Полиция подозревает участие регистраторов в схеме.



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