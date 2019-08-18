"Однажды в... Голливуде": что нужно знать перед просмотром фильма Тарантино (фото, видео)

Шоу-бизнес

В четверг, 15 августа, в украинский прокат вышел фильм «Однажды в… Голливуде». Первые четыре дня показа картины залы были переполнены. Однако некоторые зрители уходили на середине сеанса. Им явно было скучно. Фильм не оправдал ожиданий. Большинство тех, кто оставался до конца, оживлялись только на последних минутах 20. В соцсетях пользователи в основном ругают картину. Пишут, что смотреть можно только из уважения к Брэду Питту и Леонардо Ди Каприо. А Квентин Тарантино, снявший фильм, похоже, исчерпал себя…

Вместе с тем, в США «Однажды в… Голливуде» приняли на «ура». За 10 дней проката в Северной Америке фильм собрал более 116 миллионов долларов. Ожидается, что в Западной Европе результаты будут не хуже. Критики от этой работы Тарантино в восторге. На сайте Rotten Tomatoes, который собирает рецензии и на их основании составляет рейтинги всех фильмов, картина получила 85% одобрения. Это очень высока оценка. «Захватывающе безудержный, но твердо продуманный „Однажды в… Голливуде“ уравновешивает провокационные импульсы Тарантино ясностью видения зрелого режиссера», — так звучит вердикт Rotten Tomatoes.

Другой агрегатор рецензий — Metacritic- поставил оценку еще выше. Коэффициент одобрения здесь составляет 88%. А это означает «всеобщее признание».

«ФАКТЫ» решили разобраться, почему в Украине так, мягко говоря, прохладно встретили новый фильм Тарантино. Главная причина, по всей видимости, заключается в том, что большинство зрителей понятия не имели об истории, которая лежит в основе «Однажды в… Голливуде».

Начнем с того, что почти все персонажи в фильме — реальные люди. Многие из них до сих пор живы. Тарантино очень умело смешал в картине подлинные факты и вымысел. Да, Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и Клифф Бут (Брэд Питт) — это плод фантазии режиссера. Выдуманы также Марвин Шварц, которого играет Аль Пачино, юная актриса Труди Фрейзер, руководитель группы каскадеров Рэнди (Курт Расселл) и его жена Дженет (Зои Белл), Киска (Маргарет Куэлли).

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в фильме "Однажды в... Голливуде"

Остальные — реальные люди, ставшие частью американской истории. Да и в вымышленных персонажах легко угадываются черты известных людей. Американцы искренне восхищаются сходством актеров, выбранных Тарантино, с теми, кого они играют. Марго Робби — это Шэрон Тейт, Рафал Заверуха — Роман Полански, Дэмиен Льюис — Стив Маккуин, Брюс Дерн — Джордж Спан, Эмиль Хирш — Джей Себринг, Майк Мо — Брюс Ли.

Шэрон Тейт и сыгравшая ее Марго Робби

Названия фильмов и сериалов, которые то и дело упоминаются в картине — тоже настоящие. И многие американцы хорошо их помнят. Это и «Команда разрушителей», и «ФБР», и «Зеленый шершень», и «Лансер».

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Как всегда, Тарантино хорош в деталях и умении воссоздать эпоху, которую он показывает. Саундтрек фильма переполнен хитами 60-х в оригинальном исполнении. Сигареты, напитки, собачий корм, одежда, макияж, обувь, автомобили…

Брюс Ли и актер Майк Мо

Все это вместе заставляет зрителей окунуться в атмосферу Лос-Анджелеса, какой она была в 1969 году, то есть 50 лет назад. Эффект идеально дополняется новостями, звучащими по радио. Даже те, кто не силен в английском, могут услышать знакомые имена — Кеннеди, Никсон…

И вот, окунув зрителя с головой в 1969 год, Тарантино заставляет его поверить в то, что сейчас расскажет историю убийства актрисы Шэрон Тейт. Это преступление и есть тот стержень, вокруг которого раскручивается сначала медленно, но затем все быстрее и быстрее, сюжет фильма.

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Давайте вместе вспомним, что же произошло в Лос-Анджелесе 9 августа 1969 года. Популярная 26-летняя актриса Шэрон Тейт, находясь на девятом месяце беременности, с нетерпением ждала возвращения своего мужа, известного режиссера и актера Романа Полански. После успеха фильмов «Бал вампиров» и «Ребенок Розмари» Полански считался самым востребованным режиссером в Голливуде. Он и Шэрон поженились в 1967 году. Они стали одной из самых ярких пар и постоянно попадали в светскую хронику.

Роман Полански и Шэрон Тейт вскоре после свадьбы

В августе 1969 года Полански находился в Лондоне, где готовился к съемкам нового фильма. Он обещал жене, что вернется домой в пятницу, 8 августа, однако в тот день позвонил и сказал, что немного задержится. Тейт взяла с него слово, что он прилетит в понедельник, 11 августа.

Узнав, что Роман не вернулся, сестры Шэрон Дебра и Патти позвонили ей и вызвались переночевать у Тейт, чтобы ей не было так скучно. Но она отказалась. Актриса сказала, что у нее друзья в гостях. И это было правдой. У Тейт остановились ее друг Джей Себринг, а также друзья Полански Войтек Фриковски и Эбигейл Фолгер.

Вечером 8 августа все четверо отправились в ресторан El Coyote, где поужинали и немного выпили. Домой на Cielo Drive вернулись примерно в 22:30. Рано утром 9 августа всех четверых нашли мертвыми. Обнаружила Шэрон и ее гостей экономка Уинифред Чепмен. Вскоре полиция нашла еще одни труп. Это был 18-летний Стивен Пэрент. Его застрелили в автомобиле. По всей видимости, он стал случайным свидетелем бегства убийц.

Джей Себринг лежал на полу среди растоптанных фруктов. Лицо и руки молодого человека были изрезаны ножом, но причиной смерти стало пулевое ранение. На шее Джея была затянута белая нейлоновая веревка. Такая же веревка была переброшена через потолочную балку. Один из концов веревки обмотан вокруг шеи Шэрон Тейт. Ее тело изрезано ножом — 16 колото-резаных ран, пять из которых были смертельными. Ребенок, которого она носила, погиб.

На лужайке перед домом лежали тела Фриковски и Фолгера. Они также были убиты ножевыми ударами. На входной двери было написано слово PIG- «Свинья». Экспертиза установила, что надпись сделана кровью Тейт.

Убийство на Cielo Drive потрясло Америку. Полиция бросилась искать убийц. Но 10 августа в городе было совершено еще одно похожее преступление. В этот раз неизвестные пробрались в дом к владельцам сети магазинов Лено и Розмари Ла-Бьянка. Супругов связали и заткнули им рты кляпами. Затем их зарезали. На животе Лено вырезали слово WAR — «Война». На стенах дома кровью было написано RISE («Восстание»), DEATH TO PIGS («Смерть свиньям»), HEALTER SKELTER («Хелтер Склетер»).

Сначала полиция не стала связывать убийства Тейт и Ла-Бьянка. Только в октябре стало ясно, что оба преступления совершили члены так называемой «Семьи Мэнсона». Это была секта, которой руководил Чарльз Мэнсон. Он собрал вокруг себя молодых людей, преимущественно несовершеннолетних девушек. Поначалу они полагали, что пришли в одну из коммун хиппи, которых тогда в Калифорнии было множество. Однако очень быстро Мэнсон подчинял их волю своей. Он внушал им, что буржуазное общество прогнило, что необходимо восстание, революция, что только пролитая кровь способна изменить мир. Чарльз использовал для своей философии словосочетание «Хелтер Скелтер», взятое им из песни The Beatles. Мэнсон убеждал, что несколько жестоких убийств «свиней» — богачей и знаменитостей — взорвут Америку изнутри. Страна, раздираемая расовыми противоречиями, недавно пережившая убийство Мартина Лютера Кинга (4 апреля 1968 года), страна, в которой постоянно происходят демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, взорвется как пороховая бочка от спички. А этой спичкой и станут убийства, которые совершат они — «Семья Мэнсона».

Чарльз Мэнсон

Чарльз и члены его секты на самом деле жили на ранчо Джорджа Спана, как показано в фильме Тарантино. Спан на самом деле сдавал свою недвижимость голливудским студиям и различным телеканалам для съемок. Мэнсон поселился на ранчо, убедив Джорджа, что девушки будут за ним ухаживать. Спан был доволен. Чарльз велел девушкам заниматься сексом со стариком. Практически ослепший Джордж не вмешивался в дела Мэнсона и почти не выходил из своего дома.

Вечером 8 августа Чарльз подозвал своего ближайшего помощника Текса Уотсона и велел ему взять трех девушек и отправиться на Cielo Drive. Он сказал, что время «Хелтер Скелтер» пришло. Тексу было поручено убить всех, кто был в доме Полански и Тейт.

Уотсон взял с собой Сьюзен Аткинс, Линду Касабиан и Патрисию Кренуинкель. Они выполнили приказ Мэнсона. Следующей ночью Чарльз участвовал непосредственно в подготовке убийства Ла-Бьянка. Он был в доме супругов, помогал их связывать, но затем уехал. Убийство снова совершал Текс.

16 августа Мэнсона и членов секты арестовали на ранчо Спана за кражу автомобилей. Но вскоре их всех отпустили, поскольку суд счел ордер на обыск ранчо незаконным. Была нарушена процедура оформления документа. Полиция смогла только конфисковать все краденые машин и оружие.

Чарльз решил, что его сдал полиции один из работавших на ранчо Спана — Дональд Ши. Несчастного убили, расчленили и закопали. После этого вся «семья» отправилась на ранчо Баркер, расположенное рядом с Долиной смерти. Там их и арестовали во второй раз за кражу землеройной техники. Напуганная Сьюзен Аткинс дала полиции подробные показания против Мэнсона. Так были раскрыты убийства Тейт и Ла-Бьянка. Секта совершила к тому времени еще несколько убийств. В частности, был убит адвокат Мэнсона Рональд Хьюз. С ним расправились остававшиеся на свободе «девочки» Мэнсона за то, что он не сумел вытащить Чарльза из тюрьмы.

Судебный процесс длился долго. Семь членов «Семьи Мэнсона» были приговорены к смертной казни, однако в 1972 году Верховный суд штата Калифорния упразднил таковую. Приговор был автоматически пересмотрен и заменен на пожизненное заключение. Мэнсон умер в тюрьме 19 ноября 2017 года в возрасте 84 лет.

Патрисия Кренуинкель и Лесли Ван Хутен все еще находятся за решеткой. Они отбывают наказание в женской тюрьме в городе Чино. Сьюзен Аткинс скончалась в этой же тюрьме 24 сентября 2009 года. Она болела раком мозга.

Текс Уотсон также отбывает пожизненное. В 1979 году он женился. У него родилось четверо детей. В 2003 году жена развелась с ним, но продолжает иногда навещать Текса.

Такова реальная история. Тарантино придумал другую концовку. И она ошеломляет всех, кто знает, что произошло на самом деле. Зрители испытывают шок. Но в этом и заключается талант Квентина. Финал его картин предсказать невозможно. В данном случае эффект неожиданности усилен многократно, потому что режиссер на протяжении двух часов экранного времени методично воссоздает почти поминутно события, которые хорошо известны американскому зрителю. И люди уверены в том, что произойдет дальше. А у Тарантино заготовлен свой финал. И этот финал полностью соответствует названию фильма — «Однажды в… Голливуде». Так начинаются почти все сказки. Режиссер сразу давал подсказку — вам покажут выдуманную историю, но знающие зрители были уверены в том, что увидят историю реальную.

Если вы уже посмотрели «Однажды в… Голливуде», надеемся, что после прочтения этой рецензии ваше отношение к фильму изменится к лучшему. Если вы только раздумываете над тем, идти вам на Тарантино или нет, возможно, эта рецензия поможет вам понять, какую картину приготовил для вас знаменитый режиссер.

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