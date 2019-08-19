Происшествия

На Волыни старшеклассники зверски избили и ограбили своего учителя

В селе Озеро Киверцивского района Волынской области средь бела дня старшеклассники зверски избили и ограбили своего учителя .

— Преподаватель вышел из школы и направился к дороге Луцк — Маневичи. В этот момент на него напали два ученика 11 класса. Они избили педагога и забрали у него сумку, в которой было несколько сотен гривен, мобильный телефон и мелкая бытовая техника, — сообщает местное издание «Конкурент».

Учитель был госпитализирован. Медики поставили ему диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ссадины.

Маневицкий районный суд Волынской области признал старшеклассников виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы условно. На суде они свою вину признали и раскаялись, да и сам пострадавший педагог просил не назначать парням реальный срок наказания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале с избиением учителя в одном из киевских лицеев. Инцидент произошел в начале года.

А в России, в одной из школ города Ардон (Северная Осетия), депутат избил перед детьми учительницу младших классов.

«ФАКТЫ» также писали о жутком случае, произошедшем на Волыни: две школьницы 12 и 15 лет устроили жестокую драку на глазах у сверстников, которые сняли «действо» на мобильные телефоны.

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