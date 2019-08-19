- 15:51 В Украине появилась мода на тату с изображением Зеленского
- 15:49 В центре Киева полиция пыталась извлечь неадекватного водителя из крутого "Мерседеса" с российскими номерами
- 15:46 На Волыни старшеклассники зверски избили и ограбили своего учителя
- 15:43 В Крыму готовятся к приезду Бандеры
- 15:35 Под Киевом такси сбило двух девушек на пешеходном переходе и скрылось: опубликовано видео инцидента
- 15:26 Первой жертвой новой власти могут стать журналисты: Портников поделился мрачным прогнозом
- 15:23 Опознаны тела шести жертв пожара в одесском отеле
- 15:18 "Граждан Украины не должны тысячами задерживать на границе Израиля": о чем Зеленский договорился с Нетаньяху
- 15:12 Помолвленная с греческим миллиардером третья жена Романа Абрамовича вышла в свет с детьми, блеснув стройными ножками
- 15:02 Точный удар: в сеть выложили видео ликвидации БМП противника под Донецком
- 14:59 Козерогов ожидают козни от конкурентов, а Овнов — от противоположного пола: гороскоп на неделю
- 14:38 Машину пропавших матери и дочери под Киевом нашли в поле: фото с места событий
На Волыни старшеклассники зверски избили и ограбили своего учителя
В селе Озеро Киверцивского района Волынской области средь бела дня старшеклассники зверски избили и ограбили своего учителя .
— Преподаватель вышел из школы и направился к дороге Луцк — Маневичи. В этот момент на него напали два ученика 11 класса. Они избили педагога и забрали у него сумку, в которой было несколько сотен гривен, мобильный телефон и мелкая бытовая техника, — сообщает местное издание «Конкурент».
Учитель был госпитализирован. Медики поставили ему диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ссадины.
Маневицкий районный суд Волынской области признал старшеклассников виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы условно. На суде они свою вину признали и раскаялись, да и сам пострадавший педагог просил не назначать парням реальный срок наказания.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале с избиением учителя в одном из киевских лицеев. Инцидент произошел в начале года.
А в России, в одной из школ города Ардон (Северная Осетия), депутат избил перед детьми учительницу младших классов.
«ФАКТЫ» также писали о жутком случае, произошедшем на Волыни: две школьницы 12 и 15 лет устроили жестокую драку на глазах у сверстников, которые сняли «действо» на мобильные телефоны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...