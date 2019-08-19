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Под Николаевом пикник двух солдат закончился убийством (фото)
В Николаевской области арестован подозреваемый в убийстве молодого человека, найденного мертвым 14 августа в Первомайске. Тело с десятком ножевых ранений обнаружили в реке Южный Буг, в камышах под мостом недалеко от улицы Винграновского. Экспертиза показала, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение от многочисленных колото-резаных ран грудной клетки, что привело к повреждению легких.
Как рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в течение суток сотрудники уголовного розыска установили личность погибшего — им оказался 20-летний житель Николаева, который с весны проходил службу в военной части, дислоцированной в Первомайске.
Еще через несколько дней был установлен подозреваемый в убийстве — 19-летний житель Еланецкого района Николаевской области.
Выяснилось, что вечером 12 августа сослуживцы отправились из части на берег реки Южный Буг. По предварительной версии, солдаты выпили и между ними произошла ссора, переросшая в драку. Последним «аргументом» стал нож, которым младший из солдат с десяток раз ударил старшего. Сослуживец скончался. Чтобы скрыть следы преступления, убийца сбросил тело в реку. Затем заказал такси и уехал домой. Там его вскоре и задержали сотрудники уголовного розыска.
Подозреваемый в совершении умышленного убийства взят под стражу. Ему грозит срок от семи до пятнадцати лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области 15 лет тюрьмы получил военнослужащий, расстрелявший фельдшера из-за пари. А в Николаевской области внук убил собственного деда, который прервал его компьютерную игру. 16-летний подросток нанес пожилому человеку пять ударов ножом.
Между тем в Нижней Апше (Закарпатье) 15-летнему школьнику, который совершил жестокое убийство одноклассника, дали 3,5 года тюрьмы. Односельчане были возмущены столь мягким приговором подростку, который нанес сверстнику 27 (!) ножевых ранений и фактически отрезал ему голову.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!