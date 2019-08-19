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Происшествия

В Одессе бывший военный продавал уголовникам оружие из зоны ООС (фото)

17:24 19 августа 2019 122
оружие
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе правоохранители задержали бывшего военнослужащего, продававшего оружие и боеприпасы, привезенные из зоны ООС. Как сообщили «ФАКТАМ» областном управлении СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что местный житель — бывший военный, проходивший службу в АТО, хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Он подыскивал клиентов, например, среди представителей криминальных кругов региона (напомним, что недавно в Запорожье задержали торговцев оружием из зоны ООС, которые искали покупателей в интернете).

В минувшие выходные во время обыска у злоумышленника изъяты пистолеты «Маузер» и «Экол», полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие.

В спецслужбе отмечают, что изъятые боеприпасы украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для реализации.

В рамках уголовного производства, начатого по статье «Незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины, ведется следствие для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу. Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Закарпатье полиция задержала 60-летнего жителя Хуста, когда тот продавал оружие — пистолет-пулемет Судаева с боевыми патронами к нему и бельгийский револьвер Лефоше.

А в Днепре женщина продавала в переходе гранаты Ф-1, причем боеприпасы сбывались готовыми к использованию — с запалом.

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