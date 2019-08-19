Мир

В России неожиданно исчез еще один украинский политзаключенный

В России неожиданно пропал украинский политзаключенный Николай Карпюк, которого держали в тюрьме «Владимирский централ». Когда адвокат Карпюка попытался передать подзащитному посылку, то неожиданно получил уведомление «адресат отсутствует».

Адвокат Алексей Барановский видит некое сходство в происходящем с Карпюком и еще одним политзаключенным Владимиром Балухом. Балуха недавно аналогично увезли из колонии в Торжке, и теперь адвокат ищет подопечного по московским СИЗО.

По словам Барановского, происходящее дает основания для «сдержанного оптимизма». Возможно, некоторые политзаключенные смогут вернуться в Украину раньше того срока, который указан в приговоре.

Напомним, Карпюк был осужден в России в 2016 году якобы за участие в первой чеченской войне, в боях за Грозный в 1994 году и убийстве российских солдат. Приговорили украинца к 22,5 годам в тюрьме.

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