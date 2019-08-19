- 21:57 Обнаженная Вера Брежнева рассказала о том, что нравится мужу
- 21:41 В России неожиданно исчез еще один украинский политзаключенный
- 21:24 Зеленский избавился от чиновников, которых предупреждал об увольнении
- 21:03 Элтон Джон выступил в защиту Меган и Гарри: это он пригласил их во Францию и оплатил перелет частным самолетом
- 21:03 Несите огнетушитель: Леся Никитюк выгуляла 49-й купальник
- 20:59 В центре Киева джип налетел на пешеходов: первые фото и видео с места ЧП
- 20:48 "Прогнувшийся" под Путина Макрон объяснил, почему Франция не хочет потерять Россию
- 20:25 "Это было неумышленно": у Зеленского неубедительно заступились за жену Нетаньяху
- 20:12 В Киеве из-за аварий на девяти улицах отключили холодную воду (адреса)
- 20:04 Спортивный костюм или халат: что говорит о человеке его домашняя одежда
- 19:58 День Независимости в Киеве: где нельзя будет проехать в праздничные дни
- 19:38 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
В России неожиданно исчез еще один украинский политзаключенный
В России неожиданно пропал украинский политзаключенный Николай Карпюк, которого держали в тюрьме «Владимирский централ». Когда адвокат Карпюка попытался передать подзащитному посылку, то неожиданно получил уведомление «адресат отсутствует».
Адвокат Алексей Барановский видит некое сходство в происходящем с Карпюком и еще одним политзаключенным Владимиром Балухом. Балуха недавно аналогично увезли из колонии в Торжке, и теперь адвокат ищет подопечного по московским СИЗО.
По словам Барановского, происходящее дает основания для «сдержанного оптимизма». Возможно, некоторые политзаключенные смогут вернуться в Украину раньше того срока, который указан в приговоре.
Напомним, Карпюк был осужден в России в 2016 году якобы за участие в первой чеченской войне, в боях за Грозный в 1994 году и убийстве российских солдат. Приговорили украинца к 22,5 годам в тюрьме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..