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Общество и люди

Баскетболисты сборной Украины "разобрались" с автохамом в аэропорту "Борисполь" (видео)

23:03 19 августа 2019 106
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Инф. «ФАКТОВ»

Игроки национальной сборной Украины по баскетболу нашли способ проучить «героя парковки» в аэропорту «Борисполь». Владелец автомобиля припарковался так, что полностью перекрыл проезд.

Спортсмены, действуя слаженно, смогли раскачать и оттеснить автомобиль в сторону, не тратя времени на поиски хозяина машины.

В соцсетях пользователи пошутили, что баскетболисты все-таки недоработали. Чтобы урок горе-парковщику помнился дольше, следовало еще и перевернуть машину.

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Напомним, ранее в Киеве «герой парковки» сумел поставить автомобиль так, чтобы полностью перекрыть тротуар. А еще один киевлянин оставил машину так, что перекрыл движение трамваев. Пассажиры сами разобрались с автомобилем нарушителя.

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