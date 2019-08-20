Лунный календарь: когда лечить зубы и заниматься сексом

Стиль жизни

Звезды знают гораздо больше, чем мы думаем. Они умеют не только предсказывать судьбу человека, но и помогают решить ежедневные жизненные и бытовые вопросы. О том, как влияет на людей Луна и что следует делать в «лунные фазы», в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Наши предки, проживавшие в глухих селах, не слышали слова «астрология», — говорит Валентина. — Но они очень хорошо знали, что и на какой фазе Луны нужно делать. Так, в новолуние — сажали картошку (она будет хорошо расти), в полнолуние стригли волосы (они будут густыми) и начинали строительство дома (он простоит сотни лет), а на убывающей Луне — худели, избавлялись от болезней и вредных привычек.

— Можем ли мы сегодня, в XXI веке, пользоваться этими знаниями?

— Не только можем, но и должны. Тем более что никаких специальных знаний для этого не требуется — достаточно иметь под рукой отрывной или перекидной календарь. В них указывается фаза Луны в каждый конкретный день. Если такого календаря нет, фазы Луны всегда можно посмотреть в интернете, а знание, что и в какой лунный день можно делать, поможет вам, как говорят в таких случаях, стать кузнецом собственного счастья. Многое зависит и от того, в каком знаке зодиака находится Луна.

— Сейчас она в каком знаке?

— Луна находится в знаке Овна. В эти дни можно обращаться с просьбами и петициями в органы власти. Если Луна к тому же и растущая, это хорошее время для бизнес-начинаний. Ни в коем случае нельзя делать операции на голове и в полости рта, прокалывать уши и стричься, зато можно начинать процедуры по очищению почек.

Во время пребывания Луны в знаке Тельца можно устраиваться на работу, приобретать недвижимость, переезжать на новое место жительства, покупать одежду и посещать салоны красоты, пользуясь всем спектром оказываемых там услуг. Можно также делать стоматологические манипуляции и операции на половых органах, а вот какое-либо вмешательство в деятельность желез внутренней секреции (эндокринных) категорически воспрещается.

Луна в Близнецах — хорошее время для заключения договоров, подписания контрактов, ведения деловых переговоров и переписки, начала обучения и преподавательской деятельности, подготовки праздников и вечеринок, а также непродолжительных путешествий. Нельзя делать операции на легких, плечах и кистях рук. Можно делать манипуляции по очистке печени.

Во время нахождение Луны в Раке можно покупать предметы антиквариата, вкладывать день в бизнес, выступать на публике, жениться и выходить замуж, отправляться в морские путешествия. Нельзя нагружать желудок и применять биоэнергетические методы лечения.

Когда Луна заходит в знак Льва, приходит время покупки автомобилей, можно также устраиваться на работу, начинать строительство, менять место жительства, ходить в гости и принимать гостей, посещать театры, выставки и рестораны. Можно брать деньги в долг, особенно на стадии убывающей Луны — их удастся вернуть кредитору легко и быстро. Физические силы в этот период следует расходовать экономно. В плане самочувствия вероятны приступы радикулита, можно лечить болезни сердечно-сосудистой и нервной системы.

Луна в знаке Девы — благоприятное время для получения высшего образования, в том числе и вторичного, начинать бизнес и бороться с вредными привычками — садиться на диеты, проводить лечебное голодание. Уязвимым в это время становится желудочно-кишечный тракт, можно проводить процедуры по очищению печени и лечить кожные болезни.

Транзитная Луна в знаке Весов создает условия для общественной деятельности, свиданий, помолвки, покупки красивых вещей и предметов искусства. Можно делать пластические операции и избавляться от лишнего веса. Не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками — в это время уязвимыми становятся печень и поджелудочная железа.

Во время нахождения транзитной Луны в знаке Скорпиона можно собирать информацию, брать справки о том, что «вы не верблюд», подписывать документы, открывать банковские счета и депозиты. Возможны форс-мажорные и экстремальные ситуации. Рекомендуется лечить болезни верхних дыхательных путей. Нельзя употреблять острую пищу и заниматься сексом — из-за уязвимости половых органов.

Когда транзитная Луна заходит в знак Стрельца, хорошо отправляться в путешествие, покупать и продавать, брать в дом животных. Можно также удалять зубы и худеть, а вот любое кровотечение может стать опасным для здоровья.

Во время пребывания Луны в знаке Козерога разрешается покупать недвижимость, делать банковские вклады и заниматься карьерой. Нежелательно нагружать кости, которые в это время становятся чрезвычайно хрупкими, поэтому велика вероятность переломов. Воспрещены все операции, связанные с зубами и позвоночником.

Транзитная Луна в знаке Водолея — подходящее время для посещения парикмахерской и тату-салона. Хорошо общаться с облеченными властью людьми и общественными организациями, встречаться с друзьями, шить и чинить одежду (ей буквально сносу не будет), принимать водные процедуры — ходить в баню и бассейн. Нельзя делать операции на суставах и глазах.

Во время нахождения транзитной Луны в знаке Рыб можно выступать на публике, венчаться и играть свадьбы, медитировать, гадать и покупать парфюмерию. Нужно пить как можно меньше жидкости — особенно алкогольных напитков — и отказаться от лекарственных препаратов. Особенно уязвимой становится кожа и ступни ног.

О том, в каких знаках будет находиться Луна до 25 августа и что рекомендуется делать в каждый конкретный день этого периода, читайте здесь.



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