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Под Львовом с африканской чумой свиней борются с помощью Нацгвардии
Вблизи села Кавское Стрыйского района Львовской области, где с 16 сентября зафиксирован падеж поголовья свиней в связи с наличием возбудителя африканской чумы, для проведения карантинно-ограничительных мероприятий на ветеринарно-полицейских постах привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины.
— На дорогах при въезде в эпизоотическую ячейку для противодействия распространению возбудителя АЧС нацгвардейцы несут службу на постах вместе с сотрудниками полиции и при участии управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины круглосуточно, — сообщает пресс-служба Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Напомним, что ночью 17 августа во Львовской областной государственной администрации состоялось заседание чрезвычайной комиссии, которая приняла решение объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг района вспышки заболевания.
Вспышка АЧС произошла на одной из самых больших свиноферм Украины — аграрной компании «Галичина-Запад», где ежегодно выращивают более 190 тысяч свиней. Как известно, единственный способ предотвратить эпидемию — полное уничтожение животных и утилизация их трупов.
Местные СМИ сообщают, что уже уничтожено более 100 тысяч свиней.
Напомним, что на днях это опасное вирусное заболевание животных было зафиксировано и на юге Одесской области.
«ФАКТЫ» также сообщали, что в июле АЧС была обнаружена в Белокоровицком лесхозе Олевского района Житомирской области — у диких свиней.
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