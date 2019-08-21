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Происшествия

Отказали в операции: в центре Николаева застрелился пенсионер

15:34 21 августа 2019 598
выстрел
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаеве в квартире дома по улице Соборной родственники обнаружили застреленным хозяина жилья — 69-летнего мужчину. Возле тела погибшего лежал револьвер.

Как стало известно «ФАКТАМ», предсмертной записки мужчина не оставил. Прибывшие полицейские выдвинули несколько версий происшедшего, наиболее вероятная из которых — самоубийство.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, обнаружила тело убитого бывшая жена, которая каждый день приходила кормить мужчину. Два года назад он перенес инфаркт. Очень хотел сделать операцию, и деньги на это были. Но ни один врач не брался, так как пациент мог не перенести наркоз. Из-за этого мужчина не единожды выражал намерение покончить жизнь самоубийством.

Что послужило реальной причиной случившегося, выясняют следователи. Положение тела и пистолета говорит о том, что мужчина застрелился, но окончательный вывод будет сделан в ходе экспертизы. Пока уголовное производство открыто по статье 115 — «Умышленное убийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в аэропорту «Днепр» покончил с собой 41-летний сотрудник Национальной полиции. Мужчина выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

А в Черновцах в начале августа патрульные спасли от суицида молодую женщину, которая решила покончить с собой на могиле недавно умершей матери.

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