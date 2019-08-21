Украина

Эхо скандала: на Южно-Украинской АЭС отрицают использование их оборудования для добычи криптовалюты

После резонансного сообщения СМИ о том, что сотрудник Южноукраинской АЭС подключил свое оборудование к вычислительному центру предприятия, чем подверг опасности эксплуатацию АЭС администрация предприятия обнародовала свою версию происшедшего.

Исходя из нее, силовики провели на предприятии санкционированный обыск, в результате которого в одном из складских помещений (там хранятся запасные части для вспомогательного оборудования) было обнаружено компьютерное оборудование для «майнинга» криптовалюты.

При этом доступ к этому помещению был только у этого материально-ответственного лица, которое обустроило «ферму».

«Проведенным внутренним расследованием установлено, что изъятое оборудование не имело физического подключения к локальной вычислительной сети АЭС, поэтому распространенная в некоторых СМИ информация о риске утечки данных о физической защите атомной станции не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении.

Тем не менее, поскольку два частных компьютерных устройства в процессе работы потребляли электроэнергию предприятия, администрация наказала сотрудника станции — его лишили премии и перевели на нижеоплачиваемую работу.

В процессе расследования будет проведена судебно-экономическая экспертиза для определения размера материального ущерба, причиненного потреблением электроэнергии для личных неслужебных нужд. Эта сумма будет взыскана с работника по результатам рассмотрения дела судом.

Подробности дела не подлежат разглашению, так как является тайной следствия.

Напомним, ранее в Одессе и Запорожье полицейские задержали злоумышленников, которые в сотрудничестве с российскими хакерами распространяли вирусы типа «криптомайнер».

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