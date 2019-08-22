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Познакомил с сыном и сводил в ресторан: Сергея Лазарева заподозрили в романе с Катей Варнавой
Многие пользователи Сети долгое время делились слухами о возможных любовных отношениях между 36-летним певцом Сергеем Лазаревым и 34-летней звездой шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой, которой СБУ запретила въезд в Украину.
Парочка часто проводит время вместе, поддерживает друг руга в комментариях в соцсети Instagram, а недавно Сергей даже познакомил Катю со своим сыном Никитой, с которым Варнава сразу же нашла общий язык, пишет издание VladTime.
Видимо, отношения складываются самым лучшим образом, а потому знаменитости больше не видят смысла скрывать от прессы и глаз поклонников свою любовь, предполагают журналисты.
Подтверждение своим выводам они видят в том, что недавно Лазарев сводил Варнаву на романтический ужин, о чем обе звезды сообщили в Stories своих Instagram-аккаунтов.
Сама Екатерина была в восторге от необычных блюд. По словам Варнавы, она с удовольствием ела баклажаны, сметана, кабачки, черный кофе… Именно такими лакомствами угощал знаменитую женщину Лазарев и сделал это, по всей вероятности, в элитном заведении, где была достаточно необычная подача казалось бы простых блюд.
Издание напоминает, что ранее Екатерина уже «спалила» звездный роман, когда следом за Сергеем опубликовала постельное фото, в котором поклонники нашла массу сходств. Однако остается одна деталь — если Лазарев холостяк и может себе позволить подобную интрижку, то у Варнавы есть жених Константин Мякиньков. Поэтому, предполагает автор статьи, Екатерина на самом деле изменяет своему бойфренду, или же роман с певцом является для нее всего лишь пиар-ходом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Екатерина Варнава пожаловалась на травлю и унижения. Юмористка опубликовала в Instagram расширенный философский пост о тяжелом бытии творческих людей, посетовала на отсутствие свободы слова и самовыражения в современном мире. Артистка заявила, что творческие люди поставлены в определенные рамки и должны выражать «единственно верную позицию». И уже не важно, что они поют, какое кино снимают. По ее мнению, артисты стали заложниками обстоятельств.
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