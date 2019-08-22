Названы самые высокооплачиваемые в мире актеры (фото)

Шоу-бизнес

В среду, 21 августа, американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Напомним, в прошлом году первое место в списке занимал Джордж Клуни. В этот раз он вообще не попал в первую десятку!

Дуэйн Джонсон в фильме "Джуманджи"

А вот 47-летний Дуэйн Джонсон поднялся со второго места на вершину рейтинга, заработав за год (имеется в виду период с июня 2018 года по июнь 2019 года) 89,4 миллиона долларов. Эти деньги ему принесли фильмы «Джуманджи». «Рэмпейдж», «Небоскреб» и «Джуманджи: Следующий уровень». Деньги Дуэйну пригодились. Как уже сообщали «ФАКТЫ», актер недавно женился.

Читайте в «ФАКТАХ»: Дуэйн Джонсон: «В 15-летнем возрасте я чудом спас маму, бросившуюся под грузовик»

Второе место в этом году досталось Крису Хемсуорту. 11 августа австралийскому актеру исполнилось 36 лет.

Крис Хемсуорт в роли Тора

Его годовой доход составил 76,4 миллиона долларов. Он известен исполнением роли Тора в фильмах, которые входят в так называемую кинематографическую вселенную Marvel. Forbesучитывал в этот раз доходы Криса от картин «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Завершение», а также «Люди в черном: Интернэшнл». Напомним, «Мстители: Завершение» стал самым кассовым фильмом в истории мирового кинематографа.

Роберт Дауни-младший в роли Железного человека

Две части «Мстителей» помогли занять третье место в рейтинге Роберту Дауни-младшему. 54-летний актер играет в них Тони Старка — Железного человека. За год он заработал 66 миллионов долларов.

Всего на миллион долларов меньше получил индийский актер Акшай Кумар. 9 сентября ему исполняется 52 года.

Не сдается 65-летний Джеки Чан. Последнее время он снимается преимущественно у себя в Гонконге. Годовой доход актера составил 58 миллионов долларов.

По 57 миллионов долларов каждый заработали за год Брэдли Купер и Адам Сэндлер. Forbes поставил обоих на шестое место. 44-летний Купер обязан своим финансовым успехом фильму «Звезда родилась», в котором он выступил не только как исполнитель главной мужской роли, но и дебютировал как режиссер. Картина номинировалась на премию «Оскар» в восьми категориях, но победила только в номинации «Лучшая песня к фильму».

Читайте в «ФАКТАХ»: Уже через 15 минут после нашего знакомства Леди Гага стояла на кухне и готовила пасту на ужин, — Брэдли Купер

Сэндлер родился в один день с Кумаром — 9 сентября ему исполняется 53 года. Примечательно, что самой успешной за минувший год работой Адама стал полнометражный мультфильм «Монстры на каникулах 3», в котором он озвучил Дракулу.

Восьмое место в рейтинге заслужил Крис Эванс. 38-летний актер также является частью киновселенной Marvel. В «Мстителях» он играет Капитана Америку. Годовой доход Эванса — 43,5 миллиона долларов.

Еще один супергерой из «Мстителей» Человек-муравей помог заработать Полу Радду 41 миллион долларов. 50-летний актер занимает девятое место.

А замыкает первую десятку рейтинга Уилл Смит с 35 миллионам долларов. Большую часть этой суммы 50-летнему актеру принес фильм «Аладдин», в котором он сыграл Джинна.

Читайте в «ФАКТАХ»: Мне нравится постоянная работа актера. Президент — это временное трудоустройство, — Уилл Смит

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter