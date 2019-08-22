У Насти Шаповаловой, которую облил кипятком гражданский муж, отняли детей: новые детали истории

Происшествия

В деле 24-летней Анастасии Шаповаловой из Запорожья, которую в конце июля умышленно облил кипятком ее гражданский муж, новый поворот. В местных СМИ появилась информация о том, что у Анастасии забрали ее детей — мальчика и девочку шести и четырех лет. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в тот момент, когда гражданский муж среди ночи вылил на Анастасию кипящую воду, их дети находились в том же доме и, вероятнее всего, видели, как все произошло.

После ЧП детей забрали к себе бабушка с дедушкой — родители гражданского мужа Анастасии. А сейчас запорожские СМИ сообщили, что детей забрали из этой семьи в центр социально-психологической реабилитации. Волонтер Злата Некрасова, которая помогает Анастасии с того момента, как она оказалась в больнице, объяснила «ФАКТАМ», что на самом деле произошло.

- У Насти детей никто не отбирал, — сообщила «ФАКТАМ» Злата Некрасова. — Они действительно сейчас находятся в реабилитационном центре. Я бы не хотела говорить, в каком именно. Но я сама их туда отвезла. В центре о них позаботятся, с ними работают психологи. Это лучше, чем они бы оставались в семье человека, который искалечил Настю. А у самой Насти нет ни родителей, ни других родственников: она круглая сирота, росла в интернате. Через месяц Настя сможет забрать детей из этого центра — разумеется, если ей позволит здоровье.

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По словам Златы Некрасовой, пострадавшая идет на поправку:

- Ей уже намного лучше. Насте пересадили кожу в четырех местах. Следующие манипуляции, по словам врача, можно будет проводить не раньше, чем через полгода. Через пару недель планируем отправить Настю в ожоговый санаторий в Виннице. Настя молодец, уже даже выходит на улицу. Мы надеемся, что у нее все будет хорошо.

Так Настя Шаповалова выглядит после произошедшего. Фото - Instagram Златы Некрасовой

Сразу после случившегося Анастасия Шаповалова не могла разговаривать — у нее был обожжен рот. Только через несколько недель молодая женщина смогла рассказать подробности той жуткой ночи.

«Что-то ему (гражданскому мужу. — Авт.) не понравилось, я так и не поняла, что… Мы вместе легли спать, все нормально было… А утром, часов в шесть, я просыпаюсь от того, что он льет на меня кипяток», — рассказала Анастасия во время видеотрансляции в Instagram.

- Он облил ее всю — лицо, руки, ноги… Потом он схватил ее и отрезал ножницами ее длинные волосы, — рассказала «ФАКТАМ» Злата Некрасова. — Настя пыталась от него убежать. В результате она выпрыгнула из окна детской (они жили в частном доме, поэтому это был первый этаж). Оказалось, что этот изверг не раз избивал Настю. Она часто приходила к подругам вся синяя от побоев. Они жили вместе восемь лет, и все эти годы Настя терпела насилие. Несколько раз она от него сбегала вместе с детьми. Но потом возвращалась, потому что жить ей было не за что и никто не мог ей помочь.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», гражданского мужа Насти Шаповаловой задержали и арестовали без права внесения залога.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об еще одном жутком случае в Запорожье, где мужчина из ревности поджег свою возлюбленную Анастасию Ковалеву. Анастасия умерла в больнице через восемь дней после произошедшего. Также «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Харькове, где 16-летний парень убил 26-летнюю Яну Шевченко и закопал ее тело в яру.

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