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На украинском курорте погиб дайвер: подробности и фото с места трагедии
Трагически закончилось для 35-летнего дайвера погружение у Кинбурнской косы под Очаковом Николаевской области. Сигнал о том, что мужчина потерял сознание и требуется немедленная его эвакуация на «большую землю» в Очаков, поступил на линию «101» 22 августа, в 13:25.
Как выяснилось, ЧП произошло в километре от шпиля косы, там, где встречаются воды Черного моря и Днепро-Бугского лимана.
Здесь инструкторы обучали дайвингу молодого мужчину. Один из инструкторов находился наверху, другой нырял вместе с обучаемым. Погрузившись на глубину примерно 7 метров, мужчина подал сигнал, что ему плохо. Оба пловца стали подниматься вверх, однако обучаемый, не доплыв до поверхности воды, стал тонуть. Его подхватил инструктор и вытащил на поверхность.
Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ ГСЧС в Николаевской области, получив сигнал о беде, на помощь выехали спасатели ГПСЧ № 22 на катере и доставили пострадавшего на берег, где уже ждала карета скорой помощи. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако мужчину спасти не удалось.
Причину его смерти должна выяснить экспертиза.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой трагедии на Арабатской стрелке в Херсонской области. На курорте Стрелковое под Геническом ребенка на надувном круге ветер унес в открытое море.
Между тем на Азовском море, в Бердянске, спасатели и полицейские вытащили из воды тело 17-летнего отдыхающего. Парня, который ночью пошел купаться в море и не вернулся, искали около суток.
А в курортной Кирилловке из моря достали тело утонувшего мужчины. Это уже третий случай на одной и той же базе отдыха.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?