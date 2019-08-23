"Достанем всех, кто поднял руку на Украину": центру "Миротворец" исполнилось 5 лет

Украина

Центру исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец» исполнилось пять лет. Исполнительный директор «Миротворца» Роман Зайцев в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» по поводу столь значительного события сказал:

— Хочу заверить, что мы будем и впредь продолжать нашу деятельность. За пять лет ежедневной кропотливой работы в «Чистилище» внесено 187 тысяч объектов, в действиях которых присутствуют признаки преступлений, представляющих угрозу безопасности нашей страны. Не буду рассыпаться в комплиментах своим коллегам. Скажу лишь, что мы трудимся круглосуточно без праздников и выходных. Нам помогает огромное количество людей, в том числе и тех, кто остался жить на оккупированных территориях, за что им особая благодарность.

Работы у нас полно. Достанем всех, кто поднял руку на Украину. Это я им, как врач, гарантирую. Сегодня мне прислали поздравление из трех слов: «Україна — понад усе!» Честно скажу, больше ничего добавлять и не надо. Для всех нас это именно так.

Ранее «ФАКТЫ» писали о спецоперации «Миротворца», когда волонтеры завербовали двух россиян для убийства мирных жителей в оккупированном Крыму. В итоге россияне прибыли в Крым, где попали в руки местных силовиков-коллаборантов. Вся спецоперация была зафиксирована на аудио и видео.

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